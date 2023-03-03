"Моя жена". Принц Гарри рассказал о своем любимом запахе

Также скандальный герцог раскрыл ряд других интересных вещей о своей жизни.

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Принц Гарри рассказал о своем любимом запахе. Этим и другими интересными вещами герцог Сассекский поделился в свежем эпизоде "The Late Show".

Ведущий программы, комик Стивен Кольбер подверг критике 38-летнего сына короля Карла III относительно его различных эксцентричностей во время предварительно записанного сегмента "Colbert Questionert".

На вопрос о своем любимом запахе принц Гарри ответил уверенно и лаконично.

"Моя жена", — сказал герцог о 41-летней Меган Маркл, прежде чем пошутить, что его наименее любимый запах — это Кольбер.

Ведущий также попросил скандальную королевскую персону поделиться своим любимым сэндвичем: это "тосты с сыром и ветчиной с дижонской горчицей".

"Я должен быть осторожным с этими вопросами, потому что американизмы и британские измы очень отличаются", — сказал Гарри. "В начале наших отношений мы с супругой попали в небольшие проблемы".

Тогда принца спросили, какую вещь ему нужно выкинуть. "Рваные боксерские шорты", — сказал он. Однако Гарри объяснил, что не хочет их выбрасывать из-за радостных воспоминаний, связанных с ними.

Когда его спросили, какого животного он больше всего боится, принц ответил: "Мне не нравятся акулы, но по крайней мере они живут в океане. Змеи могут попасть куда угодно".

Затем комик спросил принца Гарри, предпочитает ли он яблоки или апельсины. "Апельсины", — сказал сын британского короля.

Затем Кольбер спросил, просил ли герцог когда-нибудь автограф у знаменитостей. Гарри ответил: "Сборная Англии по регби на финале Чемпионата мира по регби 2003 года".

[ + – ] Принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри рассказал о проблемах в начале романа с Меган Маркл.

Также Фокус писал о причинах выселения принца Гарри и Меган Маркл из британской недвижимости.