Позор Меган и Гарри "спровоцировал" короля Карла выселить их, — королевский эксперт

Выселение принца Гарри и Меган Маркл из Frogmore Cottage не удивляет ни одного королевского эксперта.

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Королевский эксперт и автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" Том Бауэр рассказал, что герцоги Сассекские "спровоцировали" короля Карла III принять решение о их выселении с коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Об этом пишет PageSix.

"Гарри и Меган спровоцировали его позорной книгой Гарри и интервью, которые он дал", — сказал эксперт, имея в виду мемуары Гарри "Запасной" и его выступления в "60 Minutes" и "Позднее шоу со Стивеном Колбертом".

"Я имею в виду, чего он ожидал? — продолжил Бауэр. Гарри хотел, чтобы королевская семья преклонила колени и умоляла о прощении, и он полностью пересек весь спектр. Он находится в безумной пустыне безумной жертвы".

В своих мемуарах 38-летний герцог Сассекский обвинил отца в том, что он заклеймил его "запасным" при рождении, не обнял его после смерти принцессы Дианы и постоянно шутил, что он не был биологическим отцом Гарри.

[ + – ] Книга принца Гарри "Запасной" Фото: Getty Images

Кроме того, проживающий в Калифорнии член королевской семьи заявил, что у него достаточно материала для еще одной книги, и он вырезал только большие образцы, чтобы не волновать чувства своей семьи.

"Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь меня простят", — сказал он в интервью The Telegraph еще в январе.

В 2018 году королева подарила паре Фрогмор на свадьбу. Прежде, чем переехать туда, Гарри и Меган заказали ремонт на сумму 2,4 миллиона фунтов стерлингов. После "Мэгзита" и переезда в США супруги вернули деньги за ремонт и сдали коттедж в аренду. Последний раз Гарри и Меган продлили договор аренды недвижимости в мае 2022 года после того, как принцесса Евгения и ее муж покинули поместье.

[ + – ] Коттедж Фрогмор Фото: Getty

Пока неизвестно, будут ли они оспаривать решение короля.

Напомним, после выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю.

Ранее Фокус писал о том, что Меган Маркл была удивлена, когда узнала, каким состоянием на самом деле владеет принц Гарри. По ее словам, она думала, что у ее жениха больше денег.