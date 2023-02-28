Меган Маркл была удивлена, когда узнала о "бедности" принца Гарри

Королевский эксперт Том Бауэр назвал герцогиню Сассекскую "помешанной на деньгах".

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Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "очень мало денег", утверждает королевский эксперт Том Бауэр. Ведь актриса "Форс-мажоров" была убеждена, что принц "стоит миллиарды". Об этом пишет Daily Mail.

Том Бауэр даже назвал герцогиню Сассекскую "помешанной на деньгах". Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор, написавший в 2022 году книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", сказал, что Меган Маркл ошибалась, считая принца Гарри баснословно богатым.

"Ее самым большим удивлением и разочарованием был тот факт, что у принца Гарри было очень мало денег. Она воображала, что он будет стоить сотни миллионов, если не миллиарды, и теперь ей приходится компенсировать это", — заявил Бауэр.

"Она хочет ездить на больших лимузинах и летать на частных самолетах", — отметил Бауэр.

[ + – ] Том Бауэр считает, что Меган Маркл "одержима деньгами" Фото: Getty Images

В то время как они все еще были старшими работающими членами королевской семьи, деятельность принца Гарри и Меган Маркл в основном финансировались поместьем герцогства Корнуолла короля Карла.

Сообщалось, что поместье в Корнуолле, принадлежащее тогда еще принцу Чарльзу, и которое оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, платило его младшему сыну в среднем около 2,3 миллиона фунтов стерлингов в год.

Однако пара заявила, что эта сумма покрывает 95 процентов их офисных расходов.

Остальные пять процентов их годового дохода были получены из ежегодного суверенного гранта в размере 82 миллионов фунтов стерлингов, финансируемого налогоплательщиками, который вручается самым высокопоставленным членам королевской семьи.

Что такое Суверенный грант?

Суверенный грант — это механизм финансирования монархии. Это ежегодная сумма, которая покрывает работу королевской семьи. Грант включает расходы на содержание рабочих мест и официальных резиденций. Монарх отказывается от доходов от Crown Estate, а взамен необходимые средства предоставляются Короне для расходов.

В финансовом отчете за 2018–2019 годы королева Елизавета передала правительству около 329 миллионов фунтов стерлингов из Crown Estate.

В ответ получила — 82 миллиона фунтов стерлингов для покрытия расходов на официальные расходы.

Суверенный грант на 2020–2021 годы составлял 85,9 миллиона фунтов стерлингов.

Ремонт коттеджа Фрогмор в поместье Виндзор, в котором жил принц Гарри со своей семьей за 2,4 миллиона фунтов стерлингов также был оплачен из этих средств. Но этот долг Гарри оплатил.

Когда они объявили, что уходят с поста членов королевской семьи, супруги заявили, что хотят стать "финансово независимыми, продолжая поддерживать Ее Величество Королеву".

Спустя несколько месяцев пара подписала контракт с Netflix и выпустила взрывной шестисерийный документальный сериал. Сообщалось, что паре заплатили до 88 миллионов фунтов стерлингов за шоу, которое появилось на стриминговом сервисе в декабре прошлого года.

В декабре 2020 года сообщалось, что пара подписала контракт на подкасты на 30 миллионов фунтов стерлингов со Spotify для проведения собственных шоу в рамках Archewell Audio.

В их интервью Опре Уинфри в марте 2021 года принц Гарри сказал, что ему пришлось полагаться на свое наследство после Megxit.

[ + – ] В интервью Опре Уинфри принц Гарри признался, что не слишком богат Фото: Скриншот/CBS

Он сказал: "У меня есть то, что оставила мне мама. Без этого мы бы не смогли этого сделать".

Принц Гарри унаследовал около 20 миллионов фунтов стерлингов от своей матери, принцессы Дианы, которая умерла, когда ему было 12 лет. Королева-мать также оставила ему до 7 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме этого, у Меган Маркл есть состояние, которое оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов. Перед тем, как уйти из сериала "Форс-мажоры" и переехать в Великобританию, Меган, как сообщается, платили по 50 000 долларов за каждое появление в сериале, и она снялась в более чем 100 эпизодах.

В своей книге "Меган: голливудская принцесса" королевский биограф Эндрю Мортон, написавший "Диана: ее правдивая история", заявил, что Меган начала брать 15 000 фунтов стерлингов за каждое выступление после ее появления в ООН в марте 2015 года.

Описывая, как "цена Меган выросла" в соответствии с ее статусом знаменитости, автор утверждает, что примерно в это время она подписала контракт с агентством элитных талантов Kruger Cowne, которое представляет Шер, Эль Макферсон и Голди Хоун.

[ + – ] После брака с принцем Меган Маркл стала куда более знаменита, чем была до этого Фото: Getty Images

В документальном фильме Netflix Меган заявила, что ничего не знает об образе жизни своего будущего кавалера и даже ей пришлось искать в Google национальный гимн Великобритании.

А по словам Бауэра, именно финансовый вопрос заставил Меган Маркл обратить внимание на представителя британской королевской семьи. Писатель также заявил, что бывшая актриса одержима деньгами.

Впрочем, до знакомства с принцем Гарри Меган Маркл завела собственный сайт, где часто писала о своей семье и высказывала свое мнение по разным поводам. После знакомства с принцем она закрыла сайт. Но журналисты вытащили оттуда старые посты. Оказалось, что Меган достаточно внимательно следила за жизнью королевской семьи и даже критиковала Кейт Миддлтон за ее "свадьбу Золушки".