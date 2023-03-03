Ганьба Меган і Гаррі "спровокувала" короля Карла виселити їх, — королівський експерт

Виселення принца Гаррі та Меган Маркл із Frogmore Cottage не дивує жодного королівського експерта.

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Королівський експерт і автор книги "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами" Том Бавер розповів, що герцоги Сассекські "спровокували" короля Карла III прийняти рішення про їхнє виселення з котеджу Фрогмор у Віндзорі. Про це пише PageSix.

"Гаррі та Меган спровокували його ганебною книгою Гаррі та інтерв'ю, які він дав", — сказав експерт, маючи на увазі мемуари Гаррі "Запасний" та його виступи в "60 Minutes" та "Пізніше шоу зі Стівеном Колбертом".

"Я маю на увазі, чого він очікував? — продовжив Бавер. — Гаррі хотів, щоб королівська родина схилила коліна і благала про прощення, і він повністю перетнув весь спектр. Він знаходиться в божевільній пустелі божевільної жертви".

У своїх мемуарах 38-річний герцог Сассекський звинуватив батька в тому, що він затаврував його "запасним" при народженні, не обійняв його після смерті принцеси Діани і постійно жартував, що він не був біологічним батьком Гаррі.

[ + – ] Книга принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty Images

Крім того, член королівської сім'ї, що проживає в Каліфорнії, заявив, що в нього достатньо матеріалу для ще однієї книги, і він вирізав лише великі зразки, щоб не хвилювати почуття своєї сім'ї.

"Є деякі речі, які відбулися, особливо між мною та моїм братом, і в деякій мірі між мною та моїм батьком, про які я просто не хочу, щоб світ дізнався. Тому, що я не думаю, що вони колись мене пробачать", — сказав він в інтерв'ю The Telegraph ще у січні.

У 2018 році королева подарувала парі Фрогмор на весілля. Перш ніж переїхати туди, Гаррі та Меган замовили ремонт на суму 2,4 мільйона фунтів стерлінгів. Після "Мегзіту" та переїзду до США подружжя повернуло гроші за ремонт і здали котедж в оренду. Востаннє Гаррі та Меган продовжили договір оренди нерухомості у травні 2022 року після того, як принцеса Євгенія та її чоловік залишили маєток.

[ + – ] Котедж Фрогмор Фото: Getty

Поки невідомо, чи заперечуватимуть вони рішення короля.

Нагадаємо, після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі король Карл III зробив для себе висновки, що його молодший син вирішив остаточно розірвати усі зв'язки з британською ріднею. Недовго думаючи, монарх заявив про те, що герцоги Сассекські повинні звільнити котедж Фрогмор у Віндзорі, запропонувавши переїхати туди своєму брату, принцу Ендрю.

Раніше Фокус писав про те, що Меган Маркл була здивована, коли дізналася, яким станом насправді володіє принц Гаррі. За її словами, вона думала, що її наречений має більше грошей.