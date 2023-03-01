"Вони приголомшені": король Карл III позбавив принца Гаррі та Меган Маркл британської нерухомості

Монарх вже запропонував переїхати до котеджу своєму братові, принцу Ендрю, витрати на утримання якого він має намір суттєво зменшити.

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Після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі король Карл III зробив висновки, що його молодший син вирішив остаточно розірвати всі зв'язки з британською ріднею. Недовго думаючи, монарх заявив про те, що герцоги Сассекські повинні звільнити котедж Фрогмор у Віндзорі, запропонувавши переїхати туди своєму брату, принцу Ендрю, повідомляє LBC з посиланням на слова біографа Гаррі і Меган Оміда Скобі. Відповідне повідомлення Букінгемський палац надав парі.

Герцогам Сассекським пояснили, що власність потрібна "комусь іншому", оскільки відносини між ними та рештою членів королівської родини залишаються на "безпрецедентно низькому рівні".

"Ця новина, як повідомляють мені джерела, приголомшила Гаррі та Меган, а принаймні двох членів королівської родини "потрясла", — сказав Скобі.

Тепер принц Гаррі з дружиною зайняті тим, що планують, як відправити до США частину майна, яке залишалося у Фрогморі. Спочатку батько давав Гаррі два тижні на збирання речей, проте потім збільшив терміни виселення, до коронації.

[ + – ] У 2018 році Єлизавета II подарувала Фрогмор-котедж принцу Гаррі на весілля Фото: Getty

"Усе це здається дуже остаточним і жорстоким покаранням. Наче сім'я хоче назавжди викреслити їх із картин, — відреагував на таке рішення монарха друг Сассексів.

Принца Ендрю, який мешкає в Королівській ложі з маєтком площею 98 акрів із 2003 року, попросили на вихід із його 30-кімнатного особняка, натомість якого й запропонували котедж Фрогмор. Старший брат-король пояснив таке рішення тим, що утримувати нерухомість дорого і вона вже потребує ремонту. Карл III планує скоротити річну допомогу Ендрю на 249 тисяч фунтів стерлінгів.

Подейкують, що Ендрю проти переїзду, але Гаррі та Меган будуть змушені покинути котедж — їхній єдиний будинок у Великій Британії, що залишився — незалежно від того, в'їде він чи ні.

"Це, безумовно, означає кінець перебування Гаррі та Меган у Великій Британії. Ендрю чинить опір ідеї переїхати у Фрогмор-котедж після того, як йому запропонували його минулого тижня. Але це показує, що Гаррі та Меган безсилі зупинити виселення", — зазначають джерела.

У 2018 році королева подарувала парі Фрогмор на весілля. Перш, ніж переїхати туди, Гаррі та Меган замовили ремонт на суму 2,4 мільйона фунтів стерлінгів. Після "Мегзіта" і переїзду до США подружжя повернуло гроші за ремонт і здало котедж в оренду. Востаннє Гаррі та Меган продовжили договір оренди нерухомості в травні 2022 року після того, як принцеса Євгенія та її чоловік покинули маєток.

Поки невідомо, чи будуть вони оскаржувати рішення короля.

Раніше Фокус писав про те, що Меган Маркл була здивована, коли дізналася, яким станом насправді володіє принц Гаррі. За її словами, вона думала, що її наречений має більше грошей.