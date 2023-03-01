"Они ошеломлены": король Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл британской недвижимости

Монарх уже предложил переехать в котедж своему брату, принцу Эндрю, расходы на содержание которого он намерен существенно уменьшить.

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После выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю, сообщает LBC со ссылкой на слова биографа Гарри и Меган Омида Скоби. Соответствующее уведомление Букингемский дворец уже предоставил паре.

Герцогам Сассекским объяснили, что собственность нужна "кому-то другому", поскольку отношения между ними и остальными членами королевской семьи остаются на "беспрецедентно низком уровне".

"Эта новость, как сообщают мне источники, ошеломила Гарри и Меган, а по крайней мере двух членов королевской семьи "потрясла", — сказал Скоби.

Теперь принц Гарри с женой заняты тем, что планируют, как отправить в США часть имущества, которое оставалось во Фрогморе. Изначально отец давал Гарри две недели на сбор вещей, однако затем увеличил сроки выселения, до коронации.

[ + – ] В 2018 году Елизавета II подарила Фрогмор-котедж принцу Гарри на свадьбу Фото: Getty

"Все это кажется очень окончательным и жестоким наказанием. Как будто семья хочет навсегда вычеркнуть их из картин, – отреагировал на подобное решение монарха друг Сассексов.

Принц Эндрю, который живет в Королевской ложе с поместьем площадью 98 акров с 2003 года, попрошен на выход из его 30-комнатного особняка, взамен которого и предложили коттедж Фрогмор. Старший брат-король объяснил такое решение тем, что содержать недвижимость дорого и она уже нуждается в ремонте. Карл III планирует сократить годовое пособие Эндрю на 249 тысяч фунтов стерлингов.

Говорят, что Эндрю против переезда, но Гарри и Меган будут вынуждены покинуть коттедж — их единственный оставшийся дом в Великобритании — независимо от того, въедет он или нет.

"Это, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании. Эндрю сопротивляется идее переехать во Фрогмор-котедж после того, как ему предложили его на прошлой неделе. Но это показывает, что Гарри и Меган бессильны остановить выселение", – отмечают источники.

В 2018 году королева подарила паре Фрогмор на свадьбу. Прежде, чем переехать туда, Гарри и Меган заказали ремонт на сумму 2,4 миллиона фунтов стерлингов. После "Мэгзита" и переезда в США супруги вернули деньги за ремонт и сдали коттедж в аренду. Последний раз Гарри и Меган продлили договор аренды недвижимости в мае 2022 года после того, как принцесса Евгения и ее муж покинули поместье.

Пока неизвестно, будут ли они оспаривать решение короля.

Ранее Фокус писал о том, что Меган Маркл была удивлена, когда узнала, каким состоянием на самом деле владеет принц Гарри. По ее словам, она думала, что у ее жениха больше денег.