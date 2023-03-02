Принц Гарри рассказал о проблемах в начале отношений с Меган Маркл

У принца Гарри и Меган история любви, как ни у какой другой пары, но даже они не смогли избежать неловкой фазы, которая часто возникает при преодолении культурных различий в начале отношений.

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В новом интервью герцог Сассекский рассказал, что, когда он и Меган впервые встретились — Меган, американская актриса, жившая в Канаде, и Гарри, тогдашний высокопоставленный член британской королевской семьи, — их различия стали очевидны.

Расхождения между британскими и американскими терминами, как он пошутил в "Позднем шоу со Стивеном Колбертом", "доставили мне и моей жене много неприятностей в начале наших отношений". Хотя в интервью он не рассказал подробностей о "проблемах", вызванных их культурными различиями, Гарри подробно пишет на эту тему в своих мемуарах "Запасной".

В книге он пишет о том времени, когда Меган познакомилась с принцем Уильямом и Кэтрин, принцессой Уэльской, и члены королевской семьи были ошеломлены небрежным, но дружелюбным характером Меган.

Также он написал о жарком споре, который разгорелся из-за того, что Кейт обиделась на типичный американский термин, который использовала Меган.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Гарри также пишет о времени, когда он слишком остро отреагировал на то, что сказала Меган, и в качестве защитного механизма набросился на нее.

"Мэг сказала что-то, что я неправильно воспринял. Это было частично из-за культурных различий, частично из-за языкового барьера, но я также был слишком чувствителен в ту ночь. Я подумал: "Почему она пытается на меня напасть?" Я огрызнулся на нее, заговорил с ней резко и жестоко. Когда слова слетели с моих губ, я почувствовал, как все в комнате остановилось", — поделился Гарри.

Он рассказывает, что Меган вышла из комнаты, в которой они находились, и через 15 минут он нашел ее в спальне.

"Она была спокойна, но сказала тихим, ровным тоном, что никогда не потерпит, чтобы с ней так разговаривали", — пишет он.

[ + – ] Книга принца Гарри "Запасной" Фото: Getty

Это событие привело его к поиску терапии, которую он посещает до сих пор.

Сейчас семья из четырех человек живет в Калифорнии, покинув Соединенное Королевство в 2020 году и отказавшись от своих королевских ролей в следующем году.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

С тех пор пара открыто говорила о своих натянутых отношениях с членами семьи Гарри, от интервью с Опрой Уинфри до документального сериала Netflix "Гарри и Меган".

Что касается будущего их семьи, Гарри сказал Колберту, что остальную часть его жизни можно описать словами "свобода", "счастье", "ясность", "пространство" и "любовь".

Напомним, король Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл британской недвижимости.

Ранее Фокус писал о том, что Меган Маркл была удивлена, когда узнала, каким состоянием на самом деле владеет принц Гарри. По ее словам, она думала, что у ее жениха больше денег.