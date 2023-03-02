Принц Гаррі розповів про проблеми на початку відносин із Меган Маркл

У принца Гаррі та Меган історія кохання, як у жодної іншої пари, але навіть вони не змогли уникнути незручної фази, що часто виникає під час подолання культурних відмінностей на початку стосунків.

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У новому інтерв'ю герцог Сассекський розповів, що коли він і Меган вперше зустрілися — Меган, американська актриса, яка жила в Канаді, і Гаррі, тодішній високопоставлений член британської королівської родини, — їх відмінності стали очевидними.

Розбіжності між британськими та американськими термінами, як він пожартував у "Пізньому шоу зі Стівеном Колбертом", "завдали мені і моїй дружині багато неприємностей на початку наших відносин". Хоча в інтерв'ю він не розповів подробиць про "проблеми", спричинені їх культурними відмінностями, Гаррі докладно пише на цю тему у своїх мемуарах "Запасний".

У книзі він пише про той час, коли Меган познайомилася з принцом Вільямом і Кетрін, принцесою Уельською, і члени королівської родини були приголомшені недбалим, але доброзичливим характером Меган.

Також він написав про спекотну суперечку, яка розгорілася через те, що Кейт образилася на типовий американський термін, який використовувала Меган.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Гаррі також пише про час, коли він надто гостро відреагував на те, що сказала Меган, і як захисний механізм накинувся на неї.

"Мег сказала щось, що я неправильно сприйняв. Це було частково через культурні відмінності, частково через мовний бар'єр, але я також був занадто чутливий тієї ночі. Я подумав: "Чому вона намагається на мене напасти?" Я огризнувся на неї, заговорив з нею різко і жорстоко, коли слова злетіли з моїх губ, я відчув, як усе в кімнаті зупинилося», — поділився Гаррі.

Він розповідає, що Меган вийшла з кімнати, де вони знаходилися, і через 15 хвилин він знайшов її в спальні.

"Вона була спокійна, але сказала тихим, рівним тоном, що ніколи не потерпить, щоб із нею так розмовляли", — пише він.

[ + – ] Книга принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty

Ця подія призвела до пошуку терапії, яку він відвідує досі.

Зараз сім'я з чотирьох людей живе у Каліфорнії, залишивши Сполучене Королівство у 2020 році та відмовившись від своїх королівських ролей наступного року.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

З того часу пара відкрито говорила про свої натягнуті стосунки з членами родини Гаррі, від інтерв'ю з Опро Вінфрі до документального серіалу Netflix "Гаррі і Меган".

Що стосується майбутнього їхньої родини, Гаррі сказав Колберту, що решту його життя можна описати словами "свобода", "щастя", "ясність", "простір" та "любов".

Нагадаємо, король Карл III позбавив принца Гаррі та Меган Маркл британської нерухомості.

Раніше Фокус писав про те, що Меган Маркл була здивована, коли дізналася, яким станом насправді володіє принц Гаррі. За її словами, вона думала, що її наречений має більше грошей.