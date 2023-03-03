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Меган Маркл та принца Гаррі запросили на коронацію Карла ІІІ

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Фото: Getty Images | Меган Маркл та принца Гаррі

Попри скандали в британській королівській родині, герцога Сассекського та його дружину все ж запросили на офіційну подію, яка запланована на 6 травня 2023.

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Принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію Карла ІІІ. Про це повідомляє US Magazine.

Попри скандали в британській королівській родині, меншого сина монарха та його кохану все ж запросили на офіційну подію, яка запланована на 6 травня 2023.

"Я відчуваю, що їх обов'язково запросять, я думаю, що динаміка змінюється", — про це розповів королівський експерт.

Також джерела повідомляли, що Карл ІІІ будь-що хоче зберегти стосунки зі своїм молодшим нащадком, тому він навіть особисто планує запросити герцога і герцогиню Сассекських на свою коронацію.

Король Карл ІІІ та принц Гаррі Fullscreen
Король Карл ІІІ та принц Гаррі
Фото: The Duke and Duchess of Sussex

У січні 2023 вийшли мемуари меншого сина британського монарха під назвою "Запасний". У них герцог Сассекський розкрив низку скандальних деталей свого життя в Букінгемському палаці. Виявилося, що принца Гаррі використовували як "запасного" на випадок, якщо з принцом Вільямом щось сталось би.

Принц Гаррі Fullscreen
Принц Гаррі
Фото: Sm News

Коронація Карла ІІІ запланована на 6 травня 2023 — день народження сина принца Гаррі Арчі. Як відомо, буде кілька днів святкувань після офіційного вступу старшого сина Єлизавети ІІ на престол.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтвердили своє "вигнання" з британської нерухомості.

Також Фокус писав про улюблений запах принца Гаррі.