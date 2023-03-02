Король Великобританії Карл ІІІ позбавив розкішної нерухомості свого молодшого сина та його дружину.

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Принц Гаррі та Меган Маркл підтвердили своє "вигнання" з Фрогмору. Про це ексклюзивно повідомляє Page Six.

Представники герцога та герцогині Сассекських підтвердили, що король Карл III виселив пару з їхнього розкішного маєтку у Віндзорі.

"Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські отримали прохання звільнити свою резиденцію в котеджі Фрогмор", — повідомили представники скандальної королівської пари.

Британський монарх, судячи з усього, почав процес виселення лише через день після того, як скандальні мемуари принца Гаррі "Spare" потрапили на полиці.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скріншот

Суперечлива книга містила численні розповіді про виховання меншого сина принцеси Діани та короля Карла ІІІ, в тому числі монарх постійно жартував, що він не "справжній" батько принца Гаррі.

Крім того, інсайдери повідомляють, що 74-річний Карл ІІІ планує подарувати будинок із 5 спальнями опальному принцу Ендрю.

Герцогське подружжя склало королівські обов'язки та переїхало до США на початку 2020. Уже там у них народилася друга дитина — донька Лілібет Діана.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Карл ІІІ позбавив британської нерухомості свого молодшого сина та його дружину.

Також Фокус писав про реакцію Меган Маркл на "бідність" принца Гаррі.