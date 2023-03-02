Принц Гаррі та Меган Маркл підтвердили своє "вигнання" з Фрогмору
Король Великобританії Карл ІІІ позбавив розкішної нерухомості свого молодшого сина та його дружину.
Принц Гаррі та Меган Маркл підтвердили своє "вигнання" з Фрогмору. Про це ексклюзивно повідомляє Page Six.
Представники герцога та герцогині Сассекських підтвердили, що король Карл III виселив пару з їхнього розкішного маєтку у Віндзорі.
"Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські отримали прохання звільнити свою резиденцію в котеджі Фрогмор", — повідомили представники скандальної королівської пари.
Британський монарх, судячи з усього, почав процес виселення лише через день після того, як скандальні мемуари принца Гаррі "Spare" потрапили на полиці.
Суперечлива книга містила численні розповіді про виховання меншого сина принцеси Діани та короля Карла ІІІ, в тому числі монарх постійно жартував, що він не "справжній" батько принца Гаррі.
Крім того, інсайдери повідомляють, що 74-річний Карл ІІІ планує подарувати будинок із 5 спальнями опальному принцу Ендрю.
Герцогське подружжя склало королівські обов'язки та переїхало до США на початку 2020. Уже там у них народилася друга дитина — донька Лілібет Діана.
Нагадаємо, король Карл ІІІ позбавив британської нерухомості свого молодшого сина та його дружину.
Також Фокус писав про реакцію Меган Маркл на "бідність" принца Гаррі.