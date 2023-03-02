Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили свое "изгнание" из Фрогмора
Король Великобритании Карл III лишил роскошной недвижимости своего младшего сына и его жену.
Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили свое "изгнание" из Фрогмора. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six.
Представители герцога и герцогини Сассекских подтвердили, что король Карл III выселил пару из их роскошного поместья в Виндзоре.
"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские получили просьбу освободить свою резиденцию в коттедже Фрогмор", — сообщили представители скандальной королевской пары.
Британский монарх, судя по всему, начал процесс выселения спустя всего день после того, как скандальные мемуары принца Гарри "Spare" попали на полки.
Противоречивая книга содержала многочисленные рассказы о воспитании младшего сына принцессы Дианы и короля Карла III, в том числе монарх постоянно шутил, что он не "настоящий" отец принца Гарри.
Кроме того, инсайдеры сообщают, что 74-летний Карл III планирует подарить дом с 5 спальнями скандальному принцу Эндрю.
Герцогские супруги сложили королевские обязанности и переехали в США в начале 2020 года. Уже там у них родился второй ребенок — дочь Лилибет Диана.
Напомним, король Карл III лишил британской недвижимости своего младшего сына и его жену.
Также Фокус писал о реакции Меган Маркл на "бедность" принца Гарри.