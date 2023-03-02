Король Великобритании Карл III лишил роскошной недвижимости своего младшего сына и его жену.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили свое "изгнание" из Фрогмора. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six.

Представители герцога и герцогини Сассекских подтвердили, что король Карл III выселил пару из их роскошного поместья в Виндзоре.

"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские получили просьбу освободить свою резиденцию в коттедже Фрогмор", — сообщили представители скандальной королевской пары.

Британский монарх, судя по всему, начал процесс выселения спустя всего день после того, как скандальные мемуары принца Гарри "Spare" попали на полки.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот

Противоречивая книга содержала многочисленные рассказы о воспитании младшего сына принцессы Дианы и короля Карла III, в том числе монарх постоянно шутил, что он не "настоящий" отец принца Гарри.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что 74-летний Карл III планирует подарить дом с 5 спальнями скандальному принцу Эндрю.

Герцогские супруги сложили королевские обязанности и переехали в США в начале 2020 года. Уже там у них родился второй ребенок — дочь Лилибет Диана.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, король Карл III лишил британской недвижимости своего младшего сына и его жену.

Также Фокус писал о реакции Меган Маркл на "бедность" принца Гарри.