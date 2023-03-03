Меган Маркл и принца Гарри пригласили на коронацию Карла ІІІ

Несмотря на скандалы в британской королевской семье, герцога Сассекского и его жену все же пригласили на официальное событие, которое запланировано на 6 мая 2023 года.

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Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла ІІІ. Об этом сообщает US Magazine.

Несмотря на скандалы в британской королевской семье, младшего сына монарха и его возлюбленную все же пригласили на официальное событие, которое запланировано на 6 мая 2023 года.

"Я чувствую, что их обязательно пригласят, я думаю, что динамика меняется", — об этом рассказал королевский эксперт.

Также источники сообщали, что Карл III во что бы то ни стало хочет сохранить отношения со своим младшим наследником, поэтому он даже лично планирует пригласить герцога и герцогиню Сассекских на свою коронацию.

[ + – ] Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

В январе 2023 года вышли мемуары младшего сына британского монарха под названием "Запасной". В них герцог Сассекский раскрыл ряд скандальных деталей своей жизни в Букингемском дворце. Оказалось, что принца Гарри использовали в качестве "запасного" на случай, если бы с принцем Уильямом что-то случилось.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Sm News

Коронация Карла ІІІ запланирована на 6 мая 2023 года — день рождения сына принца Гарри Арчи. Как известно, будет несколько дней празднований после официального вступления старшего сына Елизаветы II на престол.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подтвердили свое "изгнание" из британской недвижимости.

Также Фокус писал о любимом запахе принца Гарри.