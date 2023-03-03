Принц Гарри рассказал, кем хотел бы стать после смерти

Герцог Сассекский вспомнил свою поездку в Ботсвану в 2016 году.

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Принц Гарри признался, кем хотел бы стать после смерти. Об этом пишет Daily Mail.

Сын короля Великобритании накануне посетил шоу "The Late Show". Там герцог Сассекский раскрыл целый ряд интересных деталей о своей жизни в Букингемском дворце. На вопрос ведущего программы, американского комика Стивена Кольбера, кем бы принц Гарри хотел стать после смерти и как относится к потусторонней жизни, скандальный герцог ответил:

"Я думаю, что мы все становимся животными".

По мнению наследника британского престола, в следующей жизни он хотел бы быть слоном, если бы ему предоставили выбор.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

В частности, в своих скандальных мемуарах "Запасной" принц Гарри писал о том, как повлияла на него встреча с животными во время его поездки в Ботсвану в 2016 году.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Скриншот

В последнее время младший сын британского короля часто появляется в медиапространстве. В конце 2022 года вышел сериал о принце Гарри и Меган Маркл и проблемах, с которыми они столкнулись во время жизни в Букингемском дворце.

А в начале 2023 года мир увидели не менее скандальные мемуары герцога Сассекского "Запасной".

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла ІІІ.

Также Фокус писал о любимом запахе принца Гарри.