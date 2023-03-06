Стало відомо, чому Карл ІІІ насправді виселив принца Гаррі та Меган Маркл з Фрогмору

Причиною злості британського монарха стали не лише скандальні мемуари герцога Сассекського.

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Стало відомо, чому насправді Карл ІІІ виселив з британської нерухомості принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Про це пише The Mirror.

Хоча герцогське подружжя, ймовірно, з’явиться на коронації Карла ІІІ в травні 2023, нещодавні зміни посилили тиск на подію та родину.

Згідно з даними видання, рішення британського короля виселити принца Гаррі та Маркл з котеджу Фрогмор нібито було результатом реакції монарха на мемуари його сина. А процес виселення розпочався наступного дня після того, як книга Гаррі "Spare" з’явилася на полицях. Вони також вказують на те, що коментарі принца Гаррі щодо королеви-консорта Камілли підлили масла у вогонь.

[ + – ] Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Включно із заявами про те, що він і його брат, принц Вільям, намагалися відмовити свого батька від одруження з Каміллою Паркер-Боулз, Гаррі також називав Каміллу "лиходійкою" в інтерв'ю і третьою особою в шлюбі Карла ІІІ з принцесою Діаною. Він також стверджував, що майбутня королева планувала вийти заміж за Карла, і була джерелом багатьох історій, що просочилися в пресі.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty

"Це було останньою краплею. Гаррі добре розумів, що Камілла стане червоною лінією для його батька, і все одно перетнув це з кричущим ігноруванням. Король, без сумніву, відчув, що це перейшло межу — це був найвищий акт неповаги", — розповідає інсайдер.

Повідомляється, що дружину новоспеченого короля Великобританії принц Гаррі згадує у своїх скандальних мемуарах понад 60 разів.

Нагадаємо, у Єрусалимі освятили олію для коронації старшого сина покійної Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про ситуацію, під час якої принц Гаррі боявся втратити Меган Маркл.