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У Єрусалимі освятили олію для коронації Карла III: чим вона унікальна

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Фото: Getty Images | Єлей для помазання Карла III виготовили з олій кунжуту, троянди, жасмину, кориці, неролі, бензоїну, амбри та флердоранжу.

На відміну від оливи, яку використовували під час коронації королеви Великобританії Єлизавети II, для приготування священної олії для миропомазання її старшого сина не використовували амбру, видобуту з кашалота.

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У Єрусалимі освятили олію, яку використовують під час коронації британського монарха Карла III у травні. Про це повідомляє CNN.

Єлей (спеціально приготовлену та освячену ароматичну олію, яку використовує в обрядах християни, — ред.) створили з оливок, зібраних у гаях на Олеонській горі та на схилах хребта на схід від Старого міста.

Таким чином оливки з монастиря Марії Магдалини та монастиря Вознесіння були відтиснуті недалеко від Віфлеєму, де, як вірять християни, народився Ісус.

А церемонія освячення відбулася у п'ятницю, 3 березня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Таїнство провели патріарх Єрусалимської Православної Церкви Феофіл III та англіканський архієпископ у Єрусалимі Високопреосвященніший Хосам Наум.

Єрусалим, Ізраїль, храм Гробу Господнього, Єрусалим Храм Fullscreen
Церемонія освячення єлею для майбутньої коронації відбулася у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.
Фото: Вiкiпедiя

Олія для коронації Карла III виготовлена за багатовіковою формулою, використаною при помазанні його матері, королеви Єлизавети II у 1953 році, але з деякими важливими відмінностями.

Олія для коронації покійної королеви включала суміш олій апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри — речовини, здобутої з кишечника кашалота. А священна суміш для короля Карла III виготовлена з олій кунжуту, троянди, жасмину, кориці, неролі, бензоїну, амбри та флердоранжу — без інгредієнтів тваринного походження.

Відомо, що цей єлей також буде використаний для помазання Камілли — дружини британського монарха та королеви-консорта.

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Карл Третій та Камілла у Вестмінстерському абатстві
Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, що вибере королева-консорт Камілла для коронації: діамантову діадему або 200-річну корону. Раніше планувалося, що вона використає корону королеви-матері, але вона прикрашена скандальним діамантом Кохінур, а отже Каміллі доведеться вибрати іншу корону.

Фокус також інформував своїх читачів про те, що у Букінгемському палаці озвучили деталі коронації Карла III. Коронація відбудеться 6 травня 2023, вона буде розкішною, але не такою шикарною, як коронація Єлизавети II в 1953 році.