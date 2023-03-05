У Єрусалимі освятили олію для коронації Карла III: чим вона унікальна

На відміну від оливи, яку використовували під час коронації королеви Великобританії Єлизавети II, для приготування священної олії для миропомазання її старшого сина не використовували амбру, видобуту з кашалота.

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У Єрусалимі освятили олію, яку використовують під час коронації британського монарха Карла III у травні. Про це повідомляє CNN.

Єлей (спеціально приготовлену та освячену ароматичну олію, яку використовує в обрядах християни, — ред.) створили з оливок, зібраних у гаях на Олеонській горі та на схилах хребта на схід від Старого міста.

Таким чином оливки з монастиря Марії Магдалини та монастиря Вознесіння були відтиснуті недалеко від Віфлеєму, де, як вірять християни, народився Ісус.

А церемонія освячення відбулася у п'ятницю, 3 березня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Таїнство провели патріарх Єрусалимської Православної Церкви Феофіл III та англіканський архієпископ у Єрусалимі Високопреосвященніший Хосам Наум.

[ + – ] Церемонія освячення єлею для майбутньої коронації відбулася у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Фото: Вiкiпедiя

Олія для коронації Карла III виготовлена за багатовіковою формулою, використаною при помазанні його матері, королеви Єлизавети II у 1953 році, але з деякими важливими відмінностями.

Олія для коронації покійної королеви включала суміш олій апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри — речовини, здобутої з кишечника кашалота. А священна суміш для короля Карла III виготовлена з олій кунжуту, троянди, жасмину, кориці, неролі, бензоїну, амбри та флердоранжу — без інгредієнтів тваринного походження.

Відомо, що цей єлей також буде використаний для помазання Камілли — дружини британського монарха та королеви-консорта.

[ + – ] Карл Третій та Камілла у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, що вибере королева-консорт Камілла для коронації: діамантову діадему або 200-річну корону. Раніше планувалося, що вона використає корону королеви-матері, але вона прикрашена скандальним діамантом Кохінур, а отже Каміллі доведеться вибрати іншу корону.

Фокус також інформував своїх читачів про те, що у Букінгемському палаці озвучили деталі коронації Карла III. Коронація відбудеться 6 травня 2023, вона буде розкішною, але не такою шикарною, як коронація Єлизавети II в 1953 році.