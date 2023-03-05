В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III: чем оно уникально

В отличие от елея, который использовали во время коронации королевы Великобритании Елизаветы II, для приготовления священного масла для миропомазания ее старшего сына не использовали амбру, добытую из тела кашалота.

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В Иерусалиме освятили масло, которое используют во время коронации британского монарха Карла III в мае. Об этом сообщает CNN.

Елей (специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое использует в обрядах христиане, — ред.) создали из оливок, собранных в рощах на Елеонской горе и на склонах хребта к востоку от Старого города.

Таким образом оливки из монастыря Марии Магдалины и монастыря Вознесения были отжаты недалеко от Вифлеема, где, как верят христиане, родился Иисус.

А церемония освящения состоялась в пятницу, 3 марта в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Таинство провели патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Высокопреосвященнейший Хосам Наум.

[ + – ] Церемония освящения елея для будущей коронации состоялась в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме Фото: Википедия

Масло для коронации Карла III изготовлено по многовековой формуле, использованной при помазании его матери, королевы Елизаветы II в 1953 году, но с некоторыми важными отличиями.

Масло для коронации покойной королевы включало смесь масел апельсина, розы, корицы, мускуса и амбры — вещества, добытого из кишечника кашалота. А священная смесь для короля Карла III изготовлена из масел кунжута, розы, жасмина, корицы, нероли, бензоина, амбры и флердоранжа — без каких-либо ингредиентов животного происхождения.

Известно, что этот елей также будет использован для помазания Камиллы — супруги британского монарха и королевы-консорта.

[ + – ] Карл Третий и Камилла в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Ранее мы писали о том, что выберет королева-консорт Камилла для коронации: бриллиантовую диадему или 200-летнюю корону. Ранее планировалось, что она использует корону королевы-матери, но она украшена скандальным бриллиантом Кохинур, а значит Камилле придется выбрать другую корону.

Фокус также информировал своих читателей о том, что в Букингемском дворце озвучили детали коронации Карла III. Коронация состоится 6 мая 2023 года, она будет роскошной, но не такой шикарной, как коронация Елизаветы II в 1953 году.