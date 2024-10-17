Принц Гаррі та Меган купили будинок у Португалії

До того, як купити будинок у Португалії, пара гостювала у принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, які давно облюбували цю країну для життя.

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Принц Гаррі та Меган Маркл, які втратили свій котедж Фрогмор у Віндзорі після переїзду до США, все ж вирішили, що їм потрібен свій дім у Європі, і купили нерухомість у Португалії, пише Daily Mail.

За інформацією видання, у цій країні принцеса Євгенія, кузина принца Гаррі, та її чоловік Джек Бруксбенк володіють будинком у CostaTerra Golf and Ocean Club, розкішному комплексі з 300 об'єктів нерухомості біля моря в Мелідесі, на південь від португальської столиці Лісабона.

Джек працює у відділі маркетингу та продажів у CostaTerra. Він, Євгенія і двоє їхніх синів, трирічний Август і 16-місячний Ернест, ділять свій час між Португалією і Лондоном.

Купівля будинку в Португалії, можливо, дала змогу Сассекським отримати так звану Золоту візу, за якою вони могли б безвізово відвідувати Шенгенську зону Європейського Союзу.

Це могло б стати головним привабливим чинником для Меган, яка є громадянкою США. Коли пара заручилася в листопаді 2017 року, Кенсингтонський палац заявив, що Меган свого часу подасть заяву на отримання британського громадянства, а прессекретар підтвердив, що "вона пройде через процес, який займає кілька років".

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк Фото: Instagram/Princess Eugenie

Зрештою Меган відмовилася від спроби стати громадянкою Великої Британії, покинувши разом із чоловіком країну 2020 року і переїхавши у США менш ніж за два роки після їхнього весілля.

Представник Сассекських підтвердив у січні минулого року, що король попросив їх відмовитися від свого британського будинку, котеджу Фрогмор. П'ятикімнатна нерухомість на території Віндзорського замку була запропонована принцу Ендрю, брату короля, який відмовився від переїзду з набагато більшої королівської ложі в іншому місці у Віндзорі.

Котедж Фрогмор був подарований Сассекським покійною королевою Єлизаветою II 2018 року, незабаром після того, як пара одружилася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Однак офіційно власність належить Crown Estate.

Гаррі та Меган зробили в будинку ремонт на суму приблизно 2 мільйони фунтів стерлінгів, оплачений платниками податків, хоча згодом вони повністю відшкодували витрати.

Після того, як Гаррі та Меган покинули котедж і переїхали в Північну Америку та залишили королівські обов'язки 2020 року, котедж Фрогмор здали в оренду принцесі Євгенії та її чоловікові до 2022 року.

Минулого року повідомлялося, що Сассекські насолоджувалися "романтичною триденною перервою" в Португалії після відвідування Ігор нескорених у Німеччині. Пара вилетіла з Дюссельдорфа до Лісабона, а потім вирушила на годину на південь до Мелідеса в межах "мегасекретної" операції.

Джерело, близьке до Сассекських, підтвердило, що вони були в Португалії. На той час вважалося, що вони зупинилися у принцеси Євгенії.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл не цікава Лос-Анджелесу після сварки з королівською родиною.