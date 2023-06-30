Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно покинули королівський маєток Фрогмор
Усі речі пари відправили в Монтесіто.
Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно покинули королівський маєток Frogmore Cottage. Про це пише The Sun.
"Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські звільнили Фрогмор-котедж. Герцог і герцогиня погасили витрати, понесені суверенним грантом у зв’язку з реконструкцією Фрогмор-котеджу, таким чином залишивши короні значно покращений актив", — сказав представник пари.
Останні речі пари були відправлені до їхнього будинку в Каліфорнії, куди вони переїхали в 2020 році після того, як залишили роботу членів королівської родини.
Ця інформація з’явилася майже через п’ять місяців після того, як пару попросили покинути резиденцію. Вона була першим сімейним будинком принца Гаррі та Меган, після того, як Nottingham Cottage з двома спальнями в Кенсінгтонському палаці в Лондоні було оновлено до більшого простору до народження принца Арчі у травні 2019 року. Перед тим, як вони переїхали, відбувся масштабний ремонт, який коштував близько 3 млн доларів.
У той час як Гаррі, Меган і Арчі влітку 2020 року оселилися в Монтесіто, де в червні 2021 року народилася принцеса Лілібет Діана, сім’я Сассекських продовжувала використовувати Фрогмор як резиденцію під час візитів до Великобританії. А двоюрідна сестра принца Гаррі, принцеса Євгенія, та її чоловік Джек Бруксбенк переїхали у Frogmore Cottage до того, як у лютому 2021 року народився їхній син Август.
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Нагадаємо, тим часом принц Вільям та принц Ендрю не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю.
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