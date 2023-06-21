Принц Вільям та Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю

Королівське подружжя дбає про безпеку своїх дітей.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю. Про це пише Page Six.

Інсайдери розвіяли чутки про те, що король Чарльз ІІІ виганяє свого скандального брата з його давнього будинку, Королівської ложі, щоб звільнити місце для принца та принцеси Уельських.

Джерело, близьке до Вільяма та Кейт, повідомило виданню, що пара "надзвичайно щаслива" в котеджі Аделаїда зі своїми трьома дітьми, 9-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї.

І такий крок може виявитися небезпечним для короля, вважають інсайдери.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Уельси переїхали з Кенсінгтонського палацу в Лондоні в котедж Аделаїда у Віндзорі лише у вересні 2022 року.

Проте було відомо, що Чарльз ІІІ хотів переселити сім’ю в Королівський будинок принца Ендрю за 38 мільйонів доларів у Віндзорі, у якому є 30 кімнат.

Окрім того, що 40-річний Вільям і 41-річна Кейт хочуть залишатися на місці, Royal Lodge розташована поза периметром безпеки Віндзорського замку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, за даними інших інсайдерів, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон уже тісно в будинку, де вони живуть з трьома дітьми.

Також Фокус писав про хитрість принца Ендрю, яка допоможе йому залишитися в Королівській ложі до осені 2023.