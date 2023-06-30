Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевское поместье Фрогмор
Все вещи пары отправили в Монтесито.
Принц Гарри и Меган Маркл окончательно покинули королевское поместье Frogmore Cottage. Об этом пишет The Sun.
"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские освободили Фрогмор-коттедж. Герцог и герцогиня погасили расходы, понесенные суверенным грантом в связи с реконструкцией Фрогмор-коттеджа, таким образом оставив короне значительно улучшенный актив", — сказал представитель пары.
Последние вещи пары были отправлены в их дом в Калифорнии, куда они переехали в 2020 году после того, как оставили работу членов королевской семьи.
Эта информация появилась почти через пять месяцев после того, как пару попросили покинуть резиденцию. Она была первым семейным домом принца Гарри и Меган, после того, как Nottingham Cottage с двумя спальнями в Кенсингтонском дворце в Лондоне был обновлен до большего пространства к рождению принца Арчи в мае 2019 года. Перед тем, как они переехали, состоялся масштабный ремонт, который стоил около 3 млн долларов.
В то время как Гарри, Меган и Арчи летом 2020 года поселились в Монтесито, где в июне 2021 года родилась принцесса Лилибет Диана, семья Сассекских продолжала использовать Фрогмор в качестве резиденции во время визитов в Великобританию. А двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбенк переехали в Frogmore Cottage до того, как в феврале 2021 года родился их сын Август.
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Напомним, тем временем принц Уильям и принц Эндрю не хотят переезжать в поместье принца Эндрю.
Также Фокус писал детальнее о скандальном поместье Фрогмор.