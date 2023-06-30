Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевское поместье Фрогмор

Все вещи пары отправили в Монтесито.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл окончательно покинули королевское поместье Frogmore Cottage. Об этом пишет The Sun.

"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские освободили Фрогмор-коттедж. Герцог и герцогиня погасили расходы, понесенные суверенным грантом в связи с реконструкцией Фрогмор-коттеджа, таким образом оставив короне значительно улучшенный актив", — сказал представитель пары.

Последние вещи пары были отправлены в их дом в Калифорнии, куда они переехали в 2020 году после того, как оставили работу членов королевской семьи.

Фрогмор Фото: Getty

Эта информация появилась почти через пять месяцев после того, как пару попросили покинуть резиденцию. Она была первым семейным домом принца Гарри и Меган, после того, как Nottingham Cottage с двумя спальнями в Кенсингтонском дворце в Лондоне был обновлен до большего пространства к рождению принца Арчи в мае 2019 года. Перед тем, как они переехали, состоялся масштабный ремонт, который стоил около 3 млн долларов.

В то время как Гарри, Меган и Арчи летом 2020 года поселились в Монтесито, где в июне 2021 года родилась принцесса Лилибет Диана, семья Сассекских продолжала использовать Фрогмор в качестве резиденции во время визитов в Великобританию. А двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения, и ее муж Джек Бруксбенк переехали в Frogmore Cottage до того, как в феврале 2021 года родился их сын Август.

Фрогмор Фото: скриншот

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, тем временем принц Уильям и принц Эндрю не хотят переезжать в поместье принца Эндрю.

Также Фокус писал детальнее о скандальном поместье Фрогмор.