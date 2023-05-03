Скандальна оселя. Що відомо про котедж Фрогмор, в якому жили принц Гаррі та Меган Маркл

Скромний котедж Frogmore, розташований біля Віндзорського замку, постійно опинявся перших сторінках таблоїдів ще до Меган Маркл.

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Про котедж Фрогмор багато хто дізнався, тільки коли принц Гаррі і Меган Маркл переїхали туди після того, як їхні стосунки з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон розладналися. Це сталося у 2018 році, і британські ЗМІ писали про скандальний та дуже дорогий ремонт, який затіяли герцоги Сассекські. Проте історія цього котеджу налічує понад сто років. Про те, що славився котедж Фрогмор, написав Daily Mail.

На початку березня стало відомо, що король Чарльз офіційно виселив свого молодшого сина та його дружину з котеджу на території Віндзорського замку. Представники герцога та герцогині Сассекських підтвердили цю інформацію.

"Ми можемо підтвердити, що герцог та герцогиня Сассекські отримали прохання звільнити свою резиденцію в котеджі Фрогмор", — повідомили представники скандальної королівської пари.

Фрогмор-котедж Фото: скріншот

Британський монарх почав процес виселення через день після того, як скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний" потрапили на полиці книгарень.

Не виключено, що тепер у ньому оселиться молодший брат короля, принц Ендрю, який був звільнений від своїх королівських обов'язків після визнання того, що він мав стосунки з неповнолітніми. Королівське утримання йому теж більше не надають, а у своєму нинішньому маєтку з 30 кімнатами Ендрю жити не може – у нього не вистачає грошей.

Скандальне минуле самого Фрогмора налічує понад століття. Колись там жив слуга королеви Вікторії, Абдул Карім, відомий також як Мунші. Про його дружбу з королевою було знято фільм "Вікторія та Абдул". Але коли велика королева Вікторія, яка правила понад 63 роки, померла, Мунші вигнали з котеджу та з Великобританії. Новий монарх Едуард VII вислав його на батьківщину, до Індії, пізніше Мунші жив у Пакистані.

Трейлер фільму "Вікторія та Абдул"

За кілька футів від котеджу знаходиться Королівська могила, де поховані король Едуард VIII та його дружина Уолліс Сімпсон, згодом герцог та герцогиня Віндзорські.

Уолліс Сімпсон і герцог Віндзорський поховані поряд з котеджем Фрогмор Фото: Getty Images

Його зречення престолу в 1936 році зробило герцога ізгоєм.

А поряд знаходиться набагато величніший Фрогмор-Хаус, який спочатку був побудований для королеви Шарлотти, дружини короля Георга III, монарха, який, як відомо, збожеволів і помер сліпим, глухим, кульгавим і божевільним. Він не впізнавав своїх дітей і своєї дружини, і вона правила замість нього. Георг жив самотньо у Віндзор до своєї смерті в 81 рік.

Котедж Фрогмор був побудований для садівника королеви Шарлотти, щоб він міг перебувати поряд з її оранжереями, де вона вирощувала чагарники та дерева для парку.

Після котедж був будинком для прислуги, перш ніж його переобладнали в один великий будинок із садом.

З 1925 по 1934 котедж був притулком великої княгині Ксенії, сестри царя Миколи II. Вона була одним із небагатьох членів російської царської родини, яким вдалося втекти після 1917 року.

Після котедж став домом для графині Марини Сергіївни Голенищевої-Кутузової. Ця ефектна жінка працювала у модному будинку Коко Шанель у Парижі, де познайомилася із сином княгині Ксенії – князем Дмитром Олександровичем. Князь був зачарований, одружився з нею і Марина, яку всі звали Мірою, додала котеджу Фрогмор скандальності.

Весілля графині Міри та князя Дмитра Олександровича Фото: Скріншот

За даними МІ5, чарівна Міра дружила з модельєркою Анною Волкофф, яка працювала на італійську фашистську організацію і була членом таємного фашистського товариства в Лондоні. Анна в результаті була заарештована в 1940 році та засуджена до 10 років ув'язнення.

А Міра нібито мала стосунки з дядьком покійної королеви Єлизавети II, герцогом Кентським. І її дочка Надія народилася саме від нього, а не від її чоловіка. Міра та Дмитро розлучилися, він одружився вдруге, а Міра У 1944 році емігрувала до США, де знову вийшла заміж і працювала в універмазі Saks на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Вона померла у Коннектикуті у січні 1969 року.

Її дочка Надія, яка цілком могла бути двоюрідною сестрою королеви Єлизавети, переїхала до Канади, де виховала трьох дітей. Вона померла у Ванкувері у вересні 2002 року.

Нагадаємо, раніше княгиня Ольга Романова — єдина дочка князя Андрія Олександровича від другого шлюбу з англійкою Надін Сільвією Адою МакДугалл розповіла про те, як мало не вийшла заміж за свого кузена, принца Чарльза.