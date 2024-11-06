Зарплата 300 доларів на годину: принц Гаррі та Меган Маркл шукають фахівця з догляду за рибами (фото)

Принц Гаррі та Меган Маркл у пошуку фахівця, який би доглядав за декоративними рибами в їхньому особняку в Монтесіто. У їхньому шикарному маєтку є ставок, де водяться красиві коропи коі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл шукають фахівця з догляду за декоративними рибами, які живуть у ставку, розташованому на території їхнього маєтку в Каліфорнії. Однак такі послуги коштують недешево, повідомляє The Sun.

Розповідаючи про свій будинок у своїх мемуарах Spare, Гаррі поділився, що на території є ставок, у якому живуть декоративні парчеві коропи.

"Ми знайшли місце. Ціна з великою знижкою. Прямо на узбережжі, за межами Санта-Барбари. Багато місця, великі сади, скеледром і навіть ставок із коропами коі. Агент з нерухомості попередив, що коі відчувають стрес і потребують особливого догляду", — написав молодший син Чарльза ІІІ, описуючи купівлю шикарного маєтку в Монтесіто. Але на запитання, де знайти такого фахівця, Гаррі відповіді не отримав: "Агент не був упевнений. Ми посміялися. Проблеми першого світу".

Коропи коі (ілюстративне фото) Фото: Вiкiпедiя

За даними Aquatic Veterinary Services, мобільної ветеринарної практики, що надає допомогу домашнім рибам у Каліфорнії, початковий збір за обслуговування плюс витрати на проїзд може обійтися в 300 доларів США на годину, а ще потрібно буде сплатити по 25 доларів США за огляд кожної риби. Крім того, рибам можуть знадобитися додаткові аналізи крові, ультразвукові дослідження і необхідне лікування, а це все фахівці роблять за додаткову плату.

На думку журналістів, такі витрати — це дрібниця порівняно з вартістю самої нерухомості. Відомо, що Меган і Гаррі оформили іпотеку на суму 9,5 мільйона доларів на свій будинок з дев'ятьма спальнями і 16 ванними кімнатами, внісши солідний депозит. Багатомільйонна нерухомість також містить бібліотеку, офіс, спа, тренажерний зал, ігрову кімнату, винний льох і гараж на п'ять автомобілів.

Раніше, 17 жовтня, Фокус писав про те, що принц Гаррі та Меган купили будинок у Португалії.