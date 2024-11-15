Меган Маркл без принца Гарри посетила вечеринку в Лос-Анджелесе (фото)

Герцогиня инвестировала в линейку продуктов по уходу за волосами. Бренд запустила звездная парикмахер Кади Ли.

Меган Маркл посетила вечеринку в Лос-Анджелесе без принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская пришла на мероприятие по случаю запуска бренда продуктов по уходу за волосами звездной стилиста Кади Ли.

Жена принца Гарри продемонстрировала гламурный черный топ без рукавов за 660 фунтов стерлингов с вырезом в форме сердца от нью-йоркского бренда Khaite и широкие брюки, поддерживая свою подругу и парикмахера Кади Ли на публике.

Вечеринка прошла в ресторане Gjelina, а друзья праздновали запуск новой оздоровительной линии Kadi Highbrow Hippie hair wellness, в которую также инвестировала Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская пришла на ивент без своего мужа. Волосы мама двоих детей накрутила легкими локонами и сделала вечерний макияж.

Бывшая американская актриса позировала для фото с Кади и и Сержем Нормантом, известным стилистом и автором ее свадебной прически.

Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ищут смотрителя за рыбами.

Также Фокус писал о ранее невиданном свадебном фото принца Гарри и Меган Маркл.