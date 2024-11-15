Меган Маркл без принца Гаррі відвідала вечірку у Лос-Анджелесі (фото)
Герцогиня інвестувала в лінійку продуктів із догляду за волоссям. Бренд запустила зіркова перукарка Каді Лі.
Меган Маркл відвідала вечірку у Лос-Анджелесі без принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.
Герцогиня Сассекська прийшла на захід з нагоди запуску бренду продуктів із догляду за волоссям зіркової стилістки Каді Лі.
Дружина принца Гаррі продемонструвала гламурний чорний топ без рукавів за 660 фунтів стерлінгів із вирізом у формі серця від нью-йоркського бренду Khaite та широкі штани, підтримуючи свою подругу та перукаря Каді Лі на публіці.
Вечірка відбулася в ресторані Gjelina, а друзі святкували запуск нової оздоровчої лінії Kadi Highbrow Hippie hair wellness, у яку також інвестувала Меган Маркл.
Герцогиня Сассекська прийшла на івент без свого чоловіка. Волосся мама двох дітей накрутила легкими локонами та зробила вечірній макіяж.
Колишня американська акторка позувала для фото з Каді і та Сержем Нормантом, відомим стилістом та автором її весільної зачіски.
Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі шукають доглядальника за рибами.
Також Фокус писав про раніше небачене весільне фото принца Гаррі та Меган Маркл.