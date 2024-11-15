Меган Маркл без принца Гаррі відвідала вечірку у Лос-Анджелесі (фото)

Герцогиня інвестувала в лінійку продуктів із догляду за волоссям. Бренд запустила зіркова перукарка Каді Лі.

Меган Маркл відвідала вечірку у Лос-Анджелесі без принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Герцогиня Сассекська прийшла на захід з нагоди запуску бренду продуктів із догляду за волоссям зіркової стилістки Каді Лі.

Дружина принца Гаррі продемонструвала гламурний чорний топ без рукавів за 660 фунтів стерлінгів із вирізом у формі серця від нью-йоркського бренду Khaite та широкі штани, підтримуючи свою подругу та перукаря Каді Лі на публіці.

Вечірка відбулася в ресторані Gjelina, а друзі святкували запуск нової оздоровчої лінії Kadi Highbrow Hippie hair wellness, у яку також інвестувала Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська прийшла на івент без свого чоловіка. Волосся мама двох дітей накрутила легкими локонами та зробила вечірній макіяж.

Колишня американська акторка позувала для фото з Каді і та Сержем Нормантом, відомим стилістом та автором її весільної зачіски.

Меган Маркл вийшла у світ без принца Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі шукають доглядальника за рибами.

Також Фокус писав про раніше небачене весільне фото принца Гаррі та Меган Маркл.