"Твое имя на моей шее?!": принц Гарри показал видео из тату-салона

Jelly Roll выступит на закрытии "Игр непокоренных" в Ванкувере 16 февраля 2025 года. В ролике он сделал герцогу Сассекскому тату со своим именем.

На странице "Игр непокоренных" (Invictus Games Vancouver Whistler 2025 ) в Instagram появилось видео, в котором принц Гарри отправился в тату-салон, чтобы сделать первую в своей жизни татуировку. В качестве мастера, который набивает ему рисунок, выступил Джейсон Брэдли ДеФорд, американский мультижанровый музыкант, известный под псевдонимом Jelly Roll.

По сюжету ролика, герцог Сассекский и музыкант встречаются в East Side Ink, тату-салоне в Нью-Йорке. Видео, возможно, было снято во время поездки принца Гарри в Нью-Йорк в сентябре, когда его заметили в тату-салоне, среди клиентов которого такие знаменитости, как Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Сьюзан Сарандон, Руби Роуз и Брюс Уиллис.

"Осмотрись, можно что-нибудь тебе принести?" — спросил кто-то принца Гарри в начале видео. "Нет, я в порядке. Он скоро появится?" – говорит Гарри, садясь в кресло для татуировок, и его заверили, что человек, которого он ждет, скоро появится.

Принц Гарри и Jelly Roll в тату-салоне

Затем вошел Jelly Roll и тепло поприветствовал принца, сказав: "Эй, эй! Татуировки! Кстати! Как дела! Я такой фанат, чувак. Знаешь, я не мог поверить, когда мне позвонили и сказали, что принц Гарри хочет сегодня сделать татуировку! Они хотели, чтобы я сделал ему его первую татуировку? Это самая крутая вещь на свете!"

Ошеломленный принц Гарри спросил артиста, у которого впечатляющая коллекция татуировок, в том числе на лице, почему он надел перчатки. Тот объяснил, что хочет сделать ему тату об "Играх непокоренных", на что королевская особа возразила, что не может сделать ее, а в салон пришел, чтобы попросить Jelly Roll стать хедлайнером "Игр" в Ванкувере.

"Я сыграю в Invictus Games, ты просто позволь мне сделать тебе твою первую татуировку", – говорит певец, и Гарри нехотя соглашается.

Джейсон делает вид, что набивает рисунок на шее. Когда принц Гарри смотрит в зеркало, он видит у себя на шее надпись "I am Jelly Roll". Он выглядит ошеломленным, но музыкант быстро уходит, оставляя герцога с рисунком на шее.

"Это твое имя? Там написано Jelly Roll? Ты написал свое имя на моей шее?! Подожди, подожди, подожди, подожди!" – восклицает принц.

В свою очередь Джейсон отвечает:

"Увидимся в Ванкувере! Я буду там, я ценю тебя!"

19 ноября было объявлено, что Jelly Roll станет главным номером церемонии закрытия Invictus Games Vancouver Whistler 2025 16 февраля 2025 года. Полный список выступлений будет объявлен 20 ноября.

Родик появился в сети после того, как принц Гарри появился на Grey Cup в Ванкувере 17 ноября и в Seaforth Armory 18 ноября, чтобы запустить школьную программу Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Тогда на его шее не было никакого тату. Не исключено, что видео постановочное, чтобы привлечь как можно больше внимания.

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Герцог Сассекский, бывший капитан британской армии, в 2014 году запустил "Игры непокоренных" как международный адаптивный спортивный турнир для раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов. Седьмой цикл пройдет в Ванкувере и Уистлере с 8 по 16 февраля 2025 года.

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