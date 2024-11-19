"Твоє ім'я на моїй шиї?!": принц Гаррі показав відео з тату-салону

Jelly Roll виступить на закритті "Ігор нескорених" у Ванкувері 16 лютого 2025 року. У ролику він зробив герцогу Сассекському тату зі своїм ім'ям.

На сторінці "Ігор нескорених" (Invictus Games Vancouver Whistler 2025) в Instagram з'явилося відео, в якому принц Гаррі вирушив у тату-салон, щоб зробити перше у своєму житті татуювання. У ролі майстра, який набиває йому малюнок, виступив Джейсон Бредлі ДеФорд, американський мультижанровий музикант, відомий під псевдонімом Jelly Roll.

За сюжетом ролика, герцог Сассекський і музикант зустрічаються в East Side Ink, тату-салоні в Нью-Йорку. Відео, можливо, було знято під час поїздки принца Гаррі в Нью-Йорк у вересні, коли його помітили в тату-салоні, серед клієнтів якого такі знаменитості, як Роберт Дауні-молодший, Скарлетт Йоганссон, Сьюзан Сарандон, Рубі Роуз і Брюс Вілліс.

"Озирнися, можна що-небудь тобі принести?" — запитав хтось принца Гаррі на початку відео. "Ні, я в порядку. Він скоро з'явиться?" — каже Гаррі, сідаючи в крісло для татуювань, і його запевнили, що людина, на яку він чекає, скоро з'явиться.

Принц Гаррі та Jelly Roll у тату-салоні

Потім увійшов Jelly Roll і тепло привітав принца, сказавши: "Гей, гей! Татуювання! До речі! Як справи! Я такий фанат, чувак. Знаєш, я не міг повірити, коли мені подзвонили і сказали, що принц Гаррі хоче сьогодні зробити татуювання! Вони хотіли, щоб я зробив йому його перше татуювання? Це найкрутіша річ на світі!"

Приголомшений принц Гаррі запитав артиста, у якого вражаюча колекція татуювань, зокрема й на обличчі, чому він надів рукавички. Той пояснив, що хоче зробити йому тату про "Ігри нескорених", на що королівська особа заперечила, що не може зробити його, а до салону прийшов, щоб попросити Jelly Roll стати хедлайнером "Ігор" у Ванкувері.

"Я зіграю в Invictus Games, ти просто дозволь мені зробити тобі твоє перше татуювання", — каже співак, і Гаррі знехотя погоджується.

Джейсон робить вигляд, що набиває малюнок на шиї. Коли принц Гаррі дивиться в дзеркало, він бачить у себе на шиї напис "I am Jelly Roll". Він виглядає приголомшеним, але музикант швидко йде, залишаючи герцога з малюнком на шиї.

"Це твоє ім'я? Там написано Jelly Roll? Ти написав своє ім'я на моїй шиї?! Почекай, почекай, почекай, почекай, почекай!" — вигукує принц.

Зі свого боку Джейсон відповідає:

"Побачимося у Ванкувері! Я буду там, я ціную тебе!"

19 листопада було оголошено, що Jelly Roll стане головним номером церемонії закриття Invictus Games Vancouver Whistler 2025 16 лютого 2025 року. Повний список виступів буде оголошено 20 листопада.

Родік з'явився в мережі після того, як принц Гаррі з'явився на Grey Cup у Ванкувері 17 листопада і в Seaforth Armory 18 листопада, щоб запустити шкільну програму Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Тоді на його шиї не було жодного тату. Не виключено, що відео – постановка, щоб привернути якомога більше уваги.

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Герцог Сассекський, колишній капітан британської армії, 2014 року запустив "Ігри нескорених" як міжнародний адаптивний спортивний турнір для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців і ветеранів. Сьомий цикл пройде у Ванкувері та Вістлері з 8 по 16 лютого 2025 року.

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