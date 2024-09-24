Принц Гаррі залишить Меган Маркл на 8 днів: що відбувається

На думку королівських оглядачів, після досягнення 40-річчя герцог Сассекський хоче самоствердитися і знайти свій шлях.

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40-річний принц Гаррі збирається з восьмиденним візитом до Нью-Йорка і Лондона, в якому його не буде супроводжувати дружина Меган Маркл, пише Daily Mail.

Спочатку він вирушить на благодійний вечір у Каліфорнії, організований Кевіном Костнером, який відбудеться 28 вересня.

Герцог Сассекський також підтримає благодійні організації та підприємства із захисту домашніх тварин, зокрема African Parks, The HALO Trust, The Diana Award і Travalyst.

Потім королівська особа вирушить до Лондона зі щорічним візитом, щоб бути присутньою на церемонії вручення премії благодійної організації WellChild, покровителем якої він є.

Принц Гаррі після Нью-Йорка вирушить до Лондона Фото: Getty

Соло-поїздка Гаррі — спроба знайти новий сенс у своєму житті, вважає біограф Філ Дамп'єр, автор книги "Королівські костюми: Гаррі і Меган своїми словами".

"Іноді Гаррі почувається зайвою деталлю, і він часто має нещасний вигляд, коли виходить з Меган на заходи в Каліфорнії. Я думаю, він досяг точки, коли хоче більшого для себе. Йому виповнилося 40, і, мабуть, він запитує себе, що на нього чекає в майбутньому... Він, вочевидь, хоче знайти якісь справи, до яких він може долучитися і надати своєму життю якогось сенсу", — каже він.

Оскільки Меган не хоче летіти до Великої Британії, герцог вирішив вирушити на батьківщину один.

Перед візитом до Лондона він зв'язувався зі своїми старими друзями.

"Я впевнений, що йому не вистачає друзів, з якими він міг би випити пива і по-справжньому розслабитися. Що більше він займатиметься своїми справами самостійно і розроблятиме нові проєкти, то більша ймовірність, що він зможе зцілити себе і, зрештою, виправити деякі розбіжності зі своєю сім'єю, але це буде довгий шлях", — пояснив Дамп'єр.

Зі свого боку королівський експерт і журналіст-розслідувач Том Бауер вважає, що майбутня одиночна поїздка Гаррі свідчить про те, що він намагається самоствердитися без втручання своєї дружини.

Раніше Фокус писав, що в Голлівуді до Меган Маркл і принца Гаррі відчувають неприязнь і приховану зловтіху.