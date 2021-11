Особисте листування Меган Маркл, що стосується королівської родини, потрапило в мережу

Герцогиня Сассекська намагалася покращити відносини з батьком тільки задля того, аби в принца Гаррі не було проблем з родиною

40-річна Меган Маркл зізналася, що через конфлікти з батьком Томасом Марклом, який, за її словами, її "зрадив", принц Гаррі отримував докори від членів королівської родини. Вчергове напружені стосунки герцогині з батьком доводить листування, яке опинилося в мережі. Про це повідомляє Sky News.

Мова про повідомлення, які Меган Маркл та колишній прессекретар герцогів Сассекських Джейсон Кнауф відправляли одне одному. Листування оприлюднив апеляційний суд Лондона.

В одному з повідомлень герцогиня зізнається, що розчарована в інших членах королівської родини. Вона стверджує, що ті не розуміють складності її ситуації з батьком. І що вона написала цей лист тільки для того, аби захистити чоловіка, принца Гаррі, від постійних докорів з боку його родини. Адже при дворі не хотіли псувати свою репутацію постійними конфліктами Меган з її батьком, тому практично вимагали, аби ті знайшли компроміс.

[ + – ] Повідомлення Меган Маркл. Джерело: Sky News.

"Навіть після тижня з батьком і безкінечного пояснення ситуації його родина, здається, забуває контекст – і повертається до "чи не може вона просто піти, побачити його і припинити це?" — зазначила герцогиня, яка в інтерв'ю Опрі Вінфрі цьогоріч зізнавалася, що відносини з батьком після її весілля стали ще більш нестерпними.

Під час інтерв’ю Опрі Вінфрі принц Гаррі також зазначив, що почувався "підведеним" своїм батьком напередодні того, як вони залишили королівську сім’ю. Він стверджував, що принц Чарльз перестав відповідати на його дзвінки, оскільки пара намагалася домовитися про свою позицію в королівській родині до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл подала позов до суду на Associated Newspapers Limited (ANL), MailOnline та The Mail on Sunday за публікацію її "приватного" листа батькові у 2018 році. Суд задовольнив цей позов та визнав публікацію незаконною. У свою чергу батько Меган Маркл розповів, коли перестане шкодити репутації дочки. Перед цим Томас Маркл неодноразово робив скандальні заяви на адресу Меган, звинувачуючи ту в черствості і в тому, що вона зреклася своєї сім'ї.

Раніше ми повідомляли, що скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі зникло з YouTube. Опра Вінфрі ніяк не прокоментувала свій вчинок, як і те, у яких стосунках наразі з герцогами Сассекськими.