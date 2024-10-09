Близька подруга Меган Маркл дала рідкісний коментар про герцогиню (фото)

Дружина принца Гаррі відвідала благодійний захід. На публіці до неї приєдналася давня подруга Келлі Маккі Зайфрен.

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Близька подруга Меган Маркл дала рідкісний коментар про неї. Про це пише Page Six.

Герцогиня Сассекська напередодні стала гостею на урочистій вечірці Children's Hospital Los Angeles 2024. До неї на публіці приєдналася Келлі Маккі Зайфрен.

"Я також була надзвичайно вдячна, що могла розділити цей прекрасний вечір з однією із моїх найближчих подруг", — написала Зайфен в Instagram.

Співзасновниця Alliance of Moms високо оцінила підтримку дружини принца Гаррі для дитячої лікарні Лос-Анджелеса, назвавши її роботу "справді надихаючою".

"Я дуже вдячна, що ти поруч зі мною", — додала вона.

Зайфен також висловила вдячність каліфорнійському медичному центру за "надзвичайну турботу", яку вони надали її доньці Лілі, яка страждає від проблем із серцем.

Келлі Маккі Зайфрен та Меган Маркл Фото: Getty Images

На заході Меган Маркл зʼявилася в червоній сукні, яку одягала у 2021 році.

Келлі Маккі Зайфрен та Меган Маркл

В інтерв’ю під час заходу Меган похвалила дитячу лікарню Лос-Анджелеса, де вона провела сеанс зцілення в березні, читаючи улюблені книжки маленьких пацієнтів.

"Боже мій, робота, яку вони виконують у Дитячій лікарні Лос-Анджелеса, є не з цього світу, і я думаю, що з моєї точки зору як матері, ніхто не хоче опинитися в такому становищі, коли вам доведеться йти в таке місце, але якщо вам доведеться, найкращим місцем у світі, куди ви можете поїхати, була б дитяча лікарня Лос-Анджелеса", – сказала вона.

Нагадаємо, Меган Маркл звинувачують у заздрості Кейт Міддлтон.

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