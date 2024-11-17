Символ кохання та шлюбу: історія обручки Кейт Міддлтон

Культова прикраса свого часу належала принцесі Діані. Каблучка доповнювала блакитні очі мами Гаррі та Вільяма.

Обручка Кейт Міддлтон свого часу належала покійній принцесі Діані. Прикраса дісталася у спадок принцу Гаррі, а той, за чутками, згодом віддав її брату Вільяму, який одружився на кілька років раніше за нього. Про це пише Daily Mail.

Після трагічної смерті принцеси Діани в 1997 році її менший син Гаррі успадкував обручку Garrard із сапфіром, а старший син Вільям вибрав її годинник Cartier Tank Française.

Ходили чутки, що у 2010 році брати обмінялися речами, щоб Вільям міг використати каблучку під час заручин з Кейт Міддлтон. А Гаррі згодом подарував годинник своїй дружині Меган Маркл.

Однак у своїй книжці "Запасний" герцог Сассекський назвав такі думки "абсолютною нісенітницею".

Натомість Гаррі стверджував, що у Вільяма вже був перстень їхньої матері, коли він зробив пропозицію Кейт, тому його ніколи не просили віддати прикрасу.

Крім того, принц Гаррі зазначив, що не знав про намір старшого брата одружитися з Кейт, поки про заручини не було публічно оголошено у 2010 році. У 2011 пара уклала шлюб, а Гаррі одружився з Меган Маркл у 2018 році.

Обручка Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Незабаром після нашого повернення до Британії палац оголосив, що Віллі збирається одружитися. Листопад 2010", — написав Гаррі у своїх мемуарах.

Зокрема, менший син короля Чарльза ІІІ заперечував, що коли-небудь просив ювелірний виріб після смерті Діани, і написав: "Я ніколи не дарував Віллі ту каблучку, тому що вона не моя. У нього це вже було. Він попросив про це після того, як мама померла, і я був дуже радий відпустити це".

Одну з найвідоміших ювелірних прикрас в історії, обручку Garrard із сапфіром і діамантом, тоді ще принц Чарльз придбав для Діани в 1981 році. Прикраса коштувала 28 000 фунтів стерлінгів, а зараз її оцінюють у понад 300 000 фунтів стерлінгів.

Обручка Кейт Міддлтон Фото: соцмережі

Каблучка, натхненна сапфіровою брошкою королеви Вікторії 1840 року, яку вона носила як "щось блакитне" в день свого весілля, символізувала шлюб, сім'ю та кохання.

Чарльз зупинив свій вибір на ній, оскільки прикраса "доповнювала блакитні очі" принцеси Діани.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день весілля Фото: Getty Images

Попри слова Гаррі, колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл говорив, що він був присутній, коли брати вибирали прикраси своєї матері.

"І тому, коли хлопці прийшли до Кенсінгтонського палацу, я сказав їм, що ви повинні взяти щось від вашої матері. Ви повинні взяти щось, щоб нагадати собі про час, проведений тут, у Кенсінгтонському палаці, і про життя вашої матері", — розповідав Баррелл.

Принцеса Діана кілька разів одягала годинник Cartier Tank Française. На той час прикраса із жовтого золота коштувала 17 800 фунтів стерлінгів. Пізніше Гаррі подарував його Меган.

Меган Маркл з годинником принцеси Діани Фото: justiceforgirls_canada\Instagram

Нагадаємо, Кейт Міддлтон порушила важливу традицію.

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