Кейт Міддлтон порушила важливу традицію: деталі

Онкохвора принцеса Уельська відвідала заходи, під час яких вшановували загиблих у всіх війнах. Для обох появ вона обрала чорне вбрання.

Кейт Міддлтон порушила важливу традицію під час Дня памʼяті. Про це пише Hello Magazine.

Принцеса Уельська з’явилася на недільній службі пам’яті в Кенотафі, але вона пропустила важливу традицію.

Дружина принца Вільяма спостерігала за процесом з балкона Міністерства закордонних справ разом із герцогинею Единбурзькою, коли король, принц Уельський, королівська принцеса Анна та герцог Единбурзький поклали свої вінки до підніжжя меморіалу.

Зазвичай вінок спільно підписують принц Вільям і Кейт Міддлтон, але шанувальники королівської сім'ї помітили, що цього року на ньому був лише підпис майбутнього короля.

У повідомленні було написано: "В пам'ять про всіх тих, хто приніс найбільшу жертву. Ми пам'ятатимемо їх".

Рідкісну появу Кетрін було підтверджено лише за день до цього, коли вона поступово повертається до своїх громадських обов’язків на фоні боротьби з раком – і це могло бути причиною, чому вона не підписала вінок від свого імені.

Королівська сімʼя на День памʼяті

Спочатку дружина майбутнього короля Великої Британії зʼявилася на Фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Голі.

Кейт Міддлтон вийшла у світ

А наступного дня вона зайняла своє місце на балконі, щоб вшанувати тих, хто загинув у всіх війнах. Кейт Міддлтон була одягнена в чорне під час обох виходів.

Нагадаємо, принц Вільям розповів про стан здоровʼя Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про те, якою Кейт Міддлтон була в коледжі.