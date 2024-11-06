Принц Вільям розповів правду про стан здоров'я Кейт Міддлтон

У Кейптаун (ПАР) принц Вільям вирушив без дружини. Вона разом із дітьми дивитиметься церемонію нагородження Earthshot Awards по телевізору.

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Принцеса Уельська Кетрін, яка зараз проходить лікування від раку після завершення основного курсу хіміотерапії, почувається добре. Про це принц Вільям заявив під час своєї поїздки до Кейптауна (ПАР), де 6 листопада пройде четверта щорічна церемонія нагородження лауреатів премії Earthshot Awards, покликаної підкреслити і масштабувати найкращі рішення на планеті для вирішення поточної екологічної кризи, пише BBC.

"У неї все добре, дякую. І... сподіваюся, вона дивиться сьогодні ввечері. Тож підбадьорюйте мене. Вона була приголомшливою весь цей рік. Я знаю, що вона дуже хоче, щоб сьогоднішній вечір став успішним", — сказав майбутній король Великої Британії.

Принц Вільям готується до церемонії нагородження

Він сказав, що він і його сім'я, як і багато інших, ведуть розмови про те, щоб спробувати "зробити те, що вони можуть" вдома.

"Так, ну, ви знаєте, кожна сім'я намагається зробити те, що вони можуть, щоб допомогти довкіллю. Ми проходимо через усі основи переробки і переконуємося, що ми мінімізуємо споживання води і вимикаємо світло, коли виходимо з дому, тощо, і переконуємося, що це розумно в тому, що ми робимо для довкілля. Я думаю, що кожна сім'я веде такі розмови. Ви просто намагаєтеся зробити те, що ви можете. Премія Earthshot має бути трохи глобальнішою. Ми намагаємося досягти масштабних амбіцій і масштабного бізнесу, щоб зайнятися деякими рішеннями", — додав принц Вільям.

За його словами, він прищеплює дітям усвідомлене споживання і любов до довкілля.

"І сьогодні ввечері я сподіваюся, що вони дивляться і пишаються тим, що ми намагаємося зробити тут, а саме, справді активізувати цю енергію, цей ентузіазм, щоб мати реальний вплив", — наголосив він.

Він також розповів про браслет зі словом "Тато", зроблений для нього його дочкою принцесою Шарлоттою.

"Ну, це... реліквія, якщо хочете, з концерту Тейлор Свіфт, для якого моя дочка вирішила зробити браслет. Вона віддала його мені, коли я їхав. Тому я пообіцяв, що носитиму його і постараюся не загубити, поки буду тут", — зізнався син короля.

Увечері, 6 листопада, п'ять переможців з усього світу отримають по мільйону фунтів стерлінгів як приз на розробку і масштабування своїх рішень проблем довкілля і зміни клімату на церемонії, яку транслюватимуть у прямому ефірі по всій Африці, а потім на BBC iPlayer. Церемонія нагородження пройде в багаторазовому екологічному "суперкуполі" із зеленими килимами для гостей, серед яких ведучий Біллі Портер і моделі Гайді Клум і Вінні Гарлоу.

"Я з нетерпінням чекав того часу, коли зможу привезти Earthshot в Африку. Я люблю цей континент. І провів багато років, оглядаючись і вивчаючи його.

"І просто дуже схвильований тим, що мене приймуть з ентузіазмом та енергією, які будуть сьогодні в цьому залі навколо Earthshot у Південній Африці", — заявив принц.

Африка є одним із найменш забруднюючих довкілля континентів у світі, але при цьому найбільше потерпає від несприятливих наслідків зміни клімату.

Переможців премії було обрано з майже 2500 номінантів із 75 країн.

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