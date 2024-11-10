Гарно навчалася та дивилася "Друзів": якою Кейт Міддлтон була в коледжі

З 1996 року 14-річна Кетрін навчалася в коледжі Мальборо. Після нього вона вступила до Сент-Ендрюського університету, де і зустріла принца Вільяма.

У шкільні роки Кейт Міддлтон була звичайною дівчинкою, зразковою ученицею, яка любила слухати музику на своєму плеєрі Walkman і дивитися "Друзів". Про це пише Mirror.

Коледж Мальборо, одна з найпрестижніших шкіл Великої Британії, був навчальним закладом для багатьох відомих облич. Від поетів і художників до коміків, школа з оплатою в 42 930 фунтів стерлінгів на рік (55 730 доларів США) також є колишньою школою принцеси Уельської.

У 1996 році 14-річна майбутня королева прибула до школи у Вілтширі сором’язливим підлітком. Вона перейшла туди з Даун Хаус після того, як, як повідомляється, там знущалися з Кетрін.

Її сусідка по гуртожитку Джемма Вільямсон згадує принцесу Уельську як "худу і бліду", а її домашній вихователь Джоан Галл додає, що Кейт страждала від екземи через стрес.

Під час перебування там дружина принца Вільяма адаптувалася, спілкуючись і освоюючи нові види спорту. Вона стала одним із капітанів тенісної команди та була видатною хокеїсткою.

Кейт Міддлтон у коледжі

Спортивні звички Кейт зберігаються і досі. Майбутня королева Великої Британії є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, а також Союзу регбійного футболу та Ліги регбійного футболу.

Друзі Кейт згадували, що вона була зразковою ученицею, доброю, старанною та завжди оточена згуртованою компанією друзів. Принцеса була відома тим, що уникала неприємностей.

Кейт насолоджувалася простими задоволеннями: слухала свій плеєр Walkman, дивилася популярне телешоу "Друзі" та їла бутерброди Marmite під час перерви.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Серіал "Друзі", який транслювався з 1994 по 2004 рік, став одним із найпопулярніших телешоу в усьому світі. Дія фільму розгортається в Нью-Йорку. У ньому розповідається про життя шести близьких друзів — Рейчел, Росса, Моніки, Чендлера, Джої та Фібі — про те, як вони живуть, люблять і займаються кар’єрою у віці 20-30 років.

Після коледжу Кейт взяла рік перерви, перш ніж почати навчання в університеті Сент-Ендрюс. Саме там вона зустріла принца Вільяма.

Нагадаємо, як рак змінив принцесу Уельську.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на різдвяну вечірку.