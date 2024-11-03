Кейт Міддлтон та принц Вільям планують різдвяну вечірку: деталі

І король Чарльз ІІІ, і Кейт Міддлтон продовжують боротися з онкологією. Цього року Різдво для родини стане особливим.

Related video

Принц Вільям і Кейт Міддлтон влаштують "різдвяну вечірку" у своєму будинку в маєтку Сандрінгем. Про це пише Daily Beast.

Королівські різдвяні звичаї зазнають змін через кризу здоров’я короля Чарльза ІІІ, який продовжує боротися з раком.

Очікується, що принц та принцеса Уельські влаштують "різдвяну вечірку" у своєму будинку в маєтку Сандрінгем, Анмер-Голл, на якій буде присутня сім’я Кейт Міддлтон, включаючи її батьків Майка та Керол. А передноворічний захід буде відрізнятися своєю неформальністю.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

Очікується, що в грудні 2024 король Чарльз все ще буде боротися з онкологією. Останніми днями він їздив по Австралії та Самоа і намагався підтримувати легкий графік; наприклад, на одному обіді, влаштованому на його честь, він залишився лише на 10 хвилин.

"Це Різдво буде тихіше, ніж минулого року, але питання в тому, наскільки тихо? Зазвичай усі вже знають, на які частини їх запрошують. Цього року ми просто почекаємо і побачимо", — розповіло джерело видання.

Ймовірно, британський монарх відвідає лише частину вечірки, на якій традиційно приготують фазанів та куріпку. А традиційна різдвяна хода до церкви для всієї родини планується у звичайному режимі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з королевою Єлизаветою ІІ Фото: The Royal Family

Наступне покоління членів королівської сім’ї має на меті ребрендинг королівського Різдва, перетворивши його з грандіозної, обов’язкової та переважно релігійної події на трохи простішу.

Нагадаємо, принц Вільям ніколи не пробачить принца Гаррі.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон на Геловін-2024.