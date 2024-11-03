Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют рождественскую вечеринку: детали

И король Чарльз ІІІ, и Кейт Миддлтон продолжают бороться с онкологией. В этом году Рождество для семьи станет особенным.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроят "рождественскую вечеринку" в своем доме в поместье Сандрингем. Об этом пишет Daily Beast.

Королевские рождественские обычаи претерпевают изменения из-за кризиса здоровья короля Чарльза III, который продолжает бороться с раком.

Ожидается, что принц и принцесса Уэльские устроят "рождественскую вечеринку" в своем доме в поместье Сандрингем, Анмер-Холл, на которой будет присутствовать семья Кейт Миддлтон, включая ее родителей Майка и Кэрол. А предновогоднее мероприятие будет отличаться своей неформальностью.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Ожидается, что в декабре 2024 года король Чарльз все еще будет бороться с онкологией. В последние дни он ездил по Австралии и Самоа и старался поддерживать легкий график; например, на одном обеде, устроенном в его честь, он остался только на 10 минут.

"Это Рождество будет тише, чем в прошлом году, но вопрос в том, насколько тихо? Обычно все уже знают, на какие части их приглашают. В этом году мы просто подождем и увидим", — рассказал источник издания.

Вероятно, британский монарх посетит лишь часть вечеринки, на которой традиционно приготовят фазанов и куропатку. А традиционное рождественское шествие в церковь для всей семьи планируется в обычном режиме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с королевой Елизаветой II Фото: The Royal Family

Следующее поколение членов королевской семьи планирует ребрендинг королевского Рождества, превратив его из грандиозного, обязательного и преимущественно религиозного события в более простое.

Напомним, принц Уильям никогда не простит принца Гарри.

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