Меган Маркл отримає $625 тис від британського таблоїду, з яким судиться півтора року

Радість від рішення судді герцогині затьмарила нова публікація в пресі, де йдеться про те, що вона нібито знущалася над персоналом.

Високий суд Лондона виніс вердикт, за яким видавець Daily Mail та Mail on Sunday виплатить Меган Маркл компенсацію розміром $625 тис за судові витрати у справі про порушення конфіденційності та авторських прав проти Associated Newspapers, передає People.

Проміжний платіж має надійти на рахунок герцогині вже в неділю, 7 березня. Всього ж очікується, що група газет виплатить їй 90% передбачуваної суми $1,88 млн.

Судовий позов від герцогині Сассекської пішов після публікації Mail on Sunday уривків з листа Меган, який вона відправила своєму батьку через три місяці після весілля. У ньому вона просила не паплюжити її ім'я в ЗМІ. Суддя Марк Варба в лютому цього року заявив, що такий крок видання був "явно надмірним, а, отже, незаконним".

"Коротше кажучи, це був особистий і приватний лист", — додав він.

Інші прохання Меган вибачитися на першій шпальті Mail on Sunday і Mail Online, а також наказ про примус Associated Newspapers передати або знищити наявні у них копії листа її батьку, будуть вирішені пізніше: в кінці квітня або на початку травня. Всього ж судові тяжби тривають вже 18 місяців.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram/sussexroyal

Рішення суду все ж таки не стало для Меган повною перемогою. 11 лютого Варба хоч і постановив, що Associated Newspapers порушили авторські права дружини принца Гаррі, він залишив відкритим питання про те, чи була Меган єдиним власником авторських прав або ж була співавтором, і хтось міг редагувати лист. Це питання планується передати на міні-судовий розгляд, попередньо призначене на 29 жовтня.

Суддя також відхилив апеляцію газетної групи проти його рішення. Видавничий дім може передати справу тільки в окремий апеляційний суд, однак Варба вважає, що реальних перспектив на успіх у них немає.

Радість дружини принца Гаррі з приводу рішення суду була недовгою. Того ж дня, у вівторок, 2 березня, видання The Times написало про те, що один з її колишніх радників, який працював при ній в Кенсингтонському палаці, поскаржився на знущання з боку герцогині.

Скарга, як пише видання, була подана в жовтні 2018 року колишнім секретарем пари зі зв'язків з громадськістю Джейсоном Кнауф. Він стверджував, що Меган вигнала двох особистих помічників з дому і підірвала довіру третього.

Представники герцогині вже заявили, що це — "наклеп і брехня".

Тим часом в Мережі вже з'явився тизер найочікуванішого інтерв'ю герцогів Сассекських, яке вийде 7 березня на каналі CBS. У двогодинній розмові з Опрою Вінфрі пара розповість про життя в палаці, "Мегзиті" і життя після складання королівських обов'язків.

У Букінгемському палаці з тривогою чекають на ефір, а Меган і Гаррі вже позбулися останніх королівських привілеїв.