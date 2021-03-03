Меган Маркл получит $625 тыс. от британского таблоида

Радость от решения судьи герцогине омрачила новая публикация в прессе, где речь идет о том, что она якобы издевалась над персоналом.

Высокий суд Лондона вынес вердикт, по которому издатель Daily Mail и Mail on Sunday выплатит Меган Маркл компенсацию в размере $625 тыс. за судебные издержки по делу о нарушении конфиденциальности и авторских прав против Associated Newspapers, передает People.

Промежуточный платеж должен поступить на счет герцогини уже в воскресенье, 7 марта. Всего же ожидается, что группа газет выплатит ей 90% предполагаемой суммы в $1,88 млн.

Судебный иск от герцогини Сассекской последовал после публикации Mail on Sunday отрывков из письма Меган, которое она отправила своему отцу через три месяца после свадьбы. В нем она просила не порочить ее имя в СМИ. Судья Марк Варби в феврале этого года заявил, что такой шаг издания был "явно чрезмерным, и, следовательно, незаконным".

"Короче говоря, это было личное и частное письмо", – добавил он.

Другие просьбы Меган принести извинения на первой полосе Mail on Sunday и Mail Online, а также приказ о принуждении Associated Newspapers передать или уничтожить имеющиеся у них копии письма ее отца, будут решены позднее: в конце апреля или в начале мая. Всего же судебные тяжбы длятся уже 18 месяцев.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram/sussexroyal

Решение суда все же не стало для Меган полной победой. 11 февраля Варби хоть и постановил, что Associated Newspapers нарушили авторские права жены принца Гарри, он оставил открытым вопрос о том, была ли Меган единственным владельцем авторских прав или же была соавтором, и кто-то мог редактировать письмо. Этот вопрос планируется передать на мини-судебное разбирательство, предварительно назначенное на 29 октября.

Судья также отклонил апелляцию газетной группы против его решения. Издательский дом может передать дело только в отдельный апелляционный суд, однако Варби считает, что реальных перспектив на успех у них нет.

Радость жены принца Гарри по поводу решения суда была недолгой. В тот же день, во вторник, 2 марта, издание The Times написало о том, что один из ее бывших советников, работавший при ней в Кенсингтонском дворце, пожаловался на издевательства со стороны герцогини.

Жалоба, как пишет издание, была подана в октябре 2018 года бывшим секретарем пары по связям с общественностью Джейсоном Кнауфом. Он утверждал, что Меган выгнала двух личных помощников из дома и подорвала доверие третьего.

Представители герцогини уже заявили, что это – "клевета и ложь".

Тем временем в Сети уже появился тизер самого ожидаемого интервью герцогов Сассекских, которое выйдет 7 марта на канале CBS. В двухчасовой беседе с Опрой Уинфри пара расскажет о жизни во дворце, "Мегзите" и жизни после сложения королевских обязанностей.

В Букингемском дворце с тревогой ждут эфира, а Меган и Гарри уже лишились последних королевских привилегий.