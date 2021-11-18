Меган Маркл прийшла на шоу Еллен Дедженерес на фоні чуток про сварку з Опрою

Пройшло 8 місяців після скандального інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл без попереднього анонсу з’явилася на токшоу Еллен Дедженерес, яка є її сусідкою в Монтесіто. У студію герцогиня Сассекська, яка нечасто з'являється на публіці останнім часом, прийшла в діловому стилі: білій блузці, чорних штанах та туфлях. Про це повідомляє People.

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40-річна Меган Маркл розповіла про акторське минуле. Зокрема вона пригадала, як проходила прослуховування на тому самому майданчику Warner Bros., коли працювала акторкою до зустрічі з принцом Гаррі, як їздила на проби на старому Ford Explorer, який "жив своїм життям". Герцогині доводилося залазити в машину через багажник по всіх сидіннях, оскільки передні двері не відчинялися. Еллен Дедженерес у свою чергу поцікавилася, чи ніхто не побачив колишню акторку під час такої операції, на що та відповіла, що в такому разі прикидалася, ніби щось шукає в багажнику.

[ + – ] Уривок розмови Меган Маркл та Еллен Дедженерес

Також Меган розповіла про свою другу дитину, дочку Лілібет Діану, яка народилася цього року в червні. Зокрема про те, що в малюка наразі ріжуться зуби, і що цим стурбована вся сім'я.

Варто зазначити, що дружба Меган і телеведучої почалася багато років тому з випадкової зустрічі в собачому притулку, де колишня акторка міркувала, чи брати свого першого домашнього улюбленця Богарта, а Еллен її на це все-таки вмовила.

Також Еллен Дедженерес зазначила, що Меган та Гаррі насправді "роблять так багато добра для світу". "Я бачу, що на них нападають, і це несправедливо", — зазначила ведуча токшоу.

Нагадаємо, що нещодавно користувачі мережі помітили, що з YouTube зникло скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі. Ходять чутки, що ведуча таким чином хоче стерти сліди цієї розмови, яка наробила шуму на весь світ, адже, можливо, саме це стало причиною погіршення здоров'я королеви Єлизавети.

Раніше ми повідомляли, що в мережу потрапили особисті повідомлення Меган Маркл, які стосуються королівської родини. Герцогиня розповіла, чому хотіла покращити відносини зі своїм батьком, який часто псує її репутацію.