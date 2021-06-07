Дорога і приватна: стало відомо, в якій лікарні Меган Маркл народила дочку Лілібет

Маля з'явилося на світ в установі, де пологи коштують майже 28 тисяч доларів.

4 червня принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге. Свою дочку вони назвали Лілібет Діана. А незабаром стало відомо, де вона з'явилася на світ. Про це пише Daily Mail.

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Лілібет Діана отримала свої імена на честь матері принца, принцеси Уельської та королеви Єлизавети, адже Лілібет — це її дитяче прізвисько. Коли Єлизавета була маленькою, то не могла правильно вимовляти своє ім'я. Король Георг VI говорив про дочок: "Лілібет — моя гордість, Маргарет — моя радість!".

Дівчинка з'явилася на світ у дуже дорогій та ексклюзивній медустанові зі 133-річною історією. Госпіталь Санта-Барбара Котедж був заснований в 1888 році групою з 50 дам-благодійників. І приймає всього 2 400 породіль на рік.

[ + – ] Госпіталь Санта-Барбара Котедж

Пологи тут коштують більше 25 тисяч доларів. Саме тут народилася на світ донька Дейзі співачка Кеті Перрі. Будівля лікарні побудована в іспанському колоніальному стилі й більше нагадує готель.

У кожній палаті є Wi-Fi та особистий комп'ютер. Породіллі можуть замовляти їжу за спеціальним меню, також тут є міні-кухня та обслуговування номерів. Також, як написано на сайті, палати обладнані зручним ліжком із великою кількістю подушок, великою терасою для прогулянок, гідромасажною ванною і м'якими меблями.

[ + – ] Палата в лікарні, де народжувала Меган

Гаррі та Меган вже заявили, що не будуть поки показувати фото новонародженої дочки і беруть "відпустку для догляду за дитиною". Вони також повідомили, що просять всіх, хто хоче надіслати подарунки, підтримати організації, що працюють з жінками і дівчатами.

Цікаво, але в Букінгемському палаці про народження Лілібет дізналися тільки через 90 хвилин із соцмереж. Тоді ж і з'явилося офіційне привітання від королівської сім'ї.

Із соцмереж про народження внучки дізнався і батько Меган. "Я дуже радий оголошенню про благополучні пологи моєї нової внучки, і я бажаю їй та її матері всього найкращого", — написав Томас Маркл, у соцмережах. Варто зазначити, що дочка з ним не спілкується з моменту весілля.

[ + – ] Порядок черги сходження на британський престол

Лілібет отримає право називатися принцесою після смерті королеви Єлизавети, також, як і її брат називатиметься принцом. Вона восьма в черзі на престол після свого дворічного брата Арчі. Син королеви, принц Ендрю, опустився на дев'яте місце.