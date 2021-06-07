Дорогая и частная: стало известно, в какой больнице Меган Маркл родила дочь Лилибет

Малышка появилась на свет в учреждении, где роды стоят около 28 тысяч долларов

4 июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Свою дочь они назвали Лилибет Диана. А вскоре стало известно, где она появилась на свет. Об этом пишет Daily Mail.

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Лилибет Диана, получила свои имена в честь матери принца, принцессы Уэльской и королевы Елизаветы, ведь Лилибет – это ее детское прозвище. Когда Елизавета была маленькой, то не могла правильно произносить свое имя. Король Георг VI говорил о дочерях: "Лилибет — моя гордость, Маргарет — моя радость!".

Девочка появилась на свет в очень дорогом и эксклюзивном медучреждении со 133-летней историей. Госпиталь Санта-Барбара Коттедж был основан в 1888 году группой из 50 дам-благотворителей. И принимает всего 2400 рожениц в год.

[ + – ] Госпиталь Санта-Барбара Коттедж

Роды здесь стоят более 25 тысяч долларов. Именно здесь произвела на свет дочь Дейзи певица Кэти Перри. Здание больницы построено в испанском колониальном стиле и больше напоминает отель.

В каждой палате есть Wi-Fi и личный компьютер. Роженицы могут заказывать еду по специальному меню, также тут есть мини-кухня и обслуживание номеров. Также, как написано на сайте, палаты оборудованы удобной кроватью с большим количеством подушек, большой террасой для прогулок, гидромассажной ванной и мягкой мебелью.

[ + – ] Палата в больнице, где рожала Меган

Гарри и Меган уже заявили, что не будут пока показывать фото новорожденной дочери и берут "отпуск по уходу за ребенком". Они также сообщили, что просят всех, кто хочет отправить подарки, поддержать организации, работающие с женщинами и девушками.

Интересно, но в Букингемском дворце о рождении Лилибет узнали только спустя 90 минут из соцсетей. Тогда же и появилось официальное поздравление от королевской семьи.

Из соцсетей о рождении внучки узнал и отец Меган. "Я очень рад объявлению о благополучных родах моей новой внучки, и я желаю ей и ее матери всей всего наилучшего", — написал Томас Маркл, в соцсетях. Надо отметить, что дочь с ним не общается с момента свадьбы.

[ + – ] Порядок очередности восхождения на британский престол

Лилибет получит право называться принцессой после смерти королевы Елизаветы, также, как и ее брат станет называться принцем. Он восьмая в очереди на престол после своего двухлетнего брата Арчи. Сын королевы, принц Эндрю, опустился на девятое место.