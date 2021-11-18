Меган Маркл появилась на ток-шоу в дизайнерской блузке за $1600

Герцогиня Сассекская уже не раз попадала в скандалы из-за пристрастия к дорогим нарядам.

Меган Маркл впервые со времен скандального интервью Опре Уинфри в марте этого года снова появилась на ток-шоу. Она пришла в студию к Элен Дедженерес и сразу же привлекла к себе внимание СМИ

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Тизер беседы, которая выйдет в эфир в пятницу, 19 ноября, опубликовала в сетях сама телеведущая. Как видно на кадрах, Меган выбрала для появления на шоу черные брюки и белую блузу с вырезанным узором на рукавах-фонариках от Oscar de la Renta. Она то и стала предметом обсуждения в прессе.

[ + – ] Меган Маркл в студии Эллен Дедженерес

По словам американской телеведущей Амелии Адамс, зрители вряд ли услышат какие-то новые откровения в адрес королевской семьи Великобритании, однако после свадьбы с британским принцем сама Меган "заметно продвинулась в мире". На слова Маркл о том, что, еще будучи актрисой, она приезжала на прослушивания в старом авто с поломанной дверью и вынуждена была вылезать из машины через багажник, Амелия язвительно заметила:

"Да, она просто держит это в секрете… в блузке Oscar De La Renta за 4000 долларов".

Телеведущая, известная своей критикой герцогини Сассекской, все же немного завысила цену блузы. На сайте модного дома Oscar de la Renta эта вещь в розовом цвете стоит 1400 евро или $1586. Согласно описанию, ткань, из которой пошита блуза, состоит на 27% из вискозы и на 73% из ацетатного шелка, дорогого, но искусственного заменителя натурального шелка.

[ + – ] Блуза от Oscar De La Renta

Любовь Меган Маркл к дорогим нарядам давно стала поводом для ее критики обывателями. Особенно досталось жене принца Гарри после того, как во время визита в Нью-Йорк она посетила школу в Гарлеме, где учатся дети бедных американцев, в ансамбле за $16 тыс. По подсчетам экспертов. Всего же за три дня поездки Меган надела на себя вещей на $90 тыс, не считая украшений еще на полмиллиона долларов.