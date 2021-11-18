Меган Маркл прийшла на ток-шоу в дизайнерській блузці за $1 600

Герцогиня Сассекська вже не раз потрапляла у скандали через пристрасть до дорогих вбрань.

Меган Маркл уперше з часів скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі у березні цього року знову з'явилася на ток-шоу. Вона прийшла в студію до Еллен Дедженерес й одразу ж привернула до себе увагу ЗМІ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Тизер бесіди, яка вийде в ефір у п'ятницю, 19 листопада, опублікувала в мережах телеведуча. Як видно на кадрах, Меган обрала для появи на шоу чорні штани та білу блузку з вирізаним візерунком на рукавах-ліхтариках від Oscar de la Renta. Вона й стала предметом обговорення у пресі.

[ + – ] Меган Маркл у студії Еллен Дедженерес

За словами американської телеведучої Амелії Адамс, глядачі навряд чи почують якісь нові одкровення на адресу королівської родини Великобританії, проте після весілля з британським принцом сама Меган "помітно просунулась у світі". На слова Маркл про те, що, будучи акторкою, вона приїжджала на прослуховування в старому авто з поламаними дверима і змушена була вилазити з машини через багажник, Амелія в'їдливо помітила:

"Так, вона просто тримає це в секреті... у блузці Oscar De La Renta за 4 000 доларів".

Телеведуча, відома своєю критикою герцогині Сассекської, все ж таки трохи завищила ціну блузи. На сайті модного будинку Oscar de la Renta ця річ у рожевому кольорі коштує 1 400 євро або $1 586. Згідно з описом, тканина, з якої пошита блуза, що складається на 27% із віскози та на 73% з ацетатного шовку, дорогого, але штучного замінника натурального шовку.

[ + – ] Блуза від Oscar De La Renta

Любов Меган Маркл до дорогого вбрання давно стала приводом для її критики обивателями. Особливо дісталося дружині принца Гаррі після того, як під час візиту в Нью-Йорку вона відвідала школу в Гарлемі, де навчаються діти бідних американців, в ансамблі за $16 тис. За підрахунками експертів, усього ж за три дні поїздки Меган одягла на себе речей на $90 тис, не рахуючи прикрас ще на пів мільйона доларів.