Меган Маркл прийшла на ток-шоу в дизайнерській блузці за $1 600
Герцогиня Сассекська вже не раз потрапляла у скандали через пристрасть до дорогих вбрань.
Меган Маркл уперше з часів скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі у березні цього року знову з'явилася на ток-шоу. Вона прийшла в студію до Еллен Дедженерес й одразу ж привернула до себе увагу ЗМІ.
Тизер бесіди, яка вийде в ефір у п'ятницю, 19 листопада, опублікувала в мережах телеведуча. Як видно на кадрах, Меган обрала для появи на шоу чорні штани та білу блузку з вирізаним візерунком на рукавах-ліхтариках від Oscar de la Renta. Вона й стала предметом обговорення у пресі.
За словами американської телеведучої Амелії Адамс, глядачі навряд чи почують якісь нові одкровення на адресу королівської родини Великобританії, проте після весілля з британським принцом сама Меган "помітно просунулась у світі". На слова Маркл про те, що, будучи акторкою, вона приїжджала на прослуховування в старому авто з поламаними дверима і змушена була вилазити з машини через багажник, Амелія в'їдливо помітила:
"Так, вона просто тримає це в секреті... у блузці Oscar De La Renta за 4 000 доларів".
Телеведуча, відома своєю критикою герцогині Сассекської, все ж таки трохи завищила ціну блузи. На сайті модного будинку Oscar de la Renta ця річ у рожевому кольорі коштує 1 400 євро або $1 586. Згідно з описом, тканина, з якої пошита блуза, що складається на 27% із віскози та на 73% з ацетатного шовку, дорогого, але штучного замінника натурального шовку.
Любов Меган Маркл до дорогого вбрання давно стала приводом для її критики обивателями. Особливо дісталося дружині принца Гаррі після того, як під час візиту в Нью-Йорку вона відвідала школу в Гарлемі, де навчаються діти бідних американців, в ансамблі за $16 тис. За підрахунками експертів, усього ж за три дні поїздки Меган одягла на себе речей на $90 тис, не рахуючи прикрас ще на пів мільйона доларів.