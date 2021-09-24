Меган Маркл вигуляла в Нью-Йорку прикраси на $ 400 тис.: кадри розкоші

Найбільше запитань у журналістів викликало кільце на правому мізинці герцогині Сассекської. Вони припускають, що для його виготовлення могли використовувати камені з "брудної" історією.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл у перший день прильоту в Нью-Йорк наділа на себе прикраси на суму понад $400 тисяч, причому деякі з них викликали питання, пише Daily Mail.

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На герцогині Сассекській були сережки Cartier з рожевими діамантами "бенгальський вогонь" за $16,5 тис і кільце Birks за $4,5 тис, а також обручка вартістю $371,5 тис і годинник Tank de Cartier за $24 тис, що раніше належали принцесі Діані.

[ + – ] Вартість прикрас герцогині Сассекської оцінюється в сотні тисяч доларів Фото: Колаж Daily Mail

Але найбільше журналісти звернули увагу на кільце Меган на її правому мізинці. Вони припустили, що прикрасу зроблено з діамантів, отриманих герцогинею від дарувальника з Близького Сходу.

ЗМІ не виключають, що камені — з того ж комплекту, що й скандально відомі сережки герцогині, в яких вона з'явилася під час офіційного візиту з чоловіком на Фіджі всього через три тижні після того, як журналіст Джамаль Хашоггі був убитий і розчленований в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. У ЗМІ писали, що наказ про розправу над неугодним репортером дав нібито особисто наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман. Він же й підніс Маркл ці сережки як подарунок на її весілля з принцом.

У свою чергу Гаррі та Меган спростували ці домисли.

[ + – ] Журналістів зацікавило кільце на мізинці герцогині Сассекської Фото: Getty Images

У своєму інтерв'ю журналу Time вони пояснили, що кільце на мізинці Маркл — від Shiffon і нібито коштує всього $525. Воно символізує "розширення прав і можливостей жінок". Ніякого зв'язку з "кривавими" діамантами прикраса не має.

[ + – ] Кільце на лівій руці Меган коштує понад $60 тис доларів

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі проведуть у Нью-Йорку низку зустрічей, а в перший день вони побували на місці катастрофи веж-близнюків. По місту пара пересувається на трьох "ненажерливих" позашляховиках із двома десятками охоронців.