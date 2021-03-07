Меган Маркл розкритикували за "криваві" сережки від наслідного принца Саудівської Аравії

Герцогиня Сассекському кілька разів з'являлася в діамантових сережках, подарованих можливим заказником вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Герцогиня Сассекському піддалася критиці за те, що носить діамантові сережки, подаровані наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом, який підозрюється у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Про це повідомляє Daily Mail.

З критикою на адресу Меган Маркл виступив адвокат Майкл Ейснер, який очолює правозахисну групу Dawn, засновану Хашоггі за кілька місяців до смерті. Ейснер заявив, що діамантові сережки герцогині були "куплені на криваві гроші" наслідним принцом Саудівської Аравії.

"Ці сережки були куплені на криваві гроші і подаровані вбивцею. Їй нічого їх носити", — заявив Ейснер.

Сережки Chopard були подаровані наслідним принцом як офіційний подарунок Меган на її весілля з принцом Гаррі в 2018 році.

Герцогиня наділа сережки в першу ніч її візиту з принцом Гаррі на Фіджі 23 жовтня 2018 року. Це сталося через три тижні після того, як Джамаль Хашоггі був убитий і розчленований в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Вже тоді багато ЗМІ та правозахисні групи пов'язували наслідного принца з вбивством.

Фото: Daily Mail

Адвокати герцогині наполягають на тому, що під час офіційної вечері Маркл не знала про можливу причетність наслідного принца до вбивства журналіста. Однак, авторитетні джерела заявили, що герцогиня проігнорувала поради своїх помічників не надягати сережки.

У той час прес-служба Кенсингтонського палацу повідомила ЗМІ, що сережки були "позичені", але не відкрила інформацію, хто їх позичив. The Mail on Sunday повідомляла, що помічники палацу були розчаровані тим, що Маркл вирішила надіти сережки.

"Ніде в етикеті не говориться, що вона повинна була їх носити", — зазначають джерела.

Передбачається, що діамантові сережки були подаровані наслідним принцом в якості весільного подарунка Меган під час його триденного державного візиту до Великобританії в березні 2018 року. Судові циркуляри показують, що принц обідав з королевою Єлизаветою і принцом Ендрю в Букінгемському палаці 7 березня 2018 року. Немає ніяких даних про те, що Мохаммед бен Салман особисто подарував сережки герцогині Сассекській.

Сережки були внесені до офіційних реєстр подарунків, і Меган була проінформована про це в липні 2018 року. Потім сережки були обрані як частина колекції прикрас для туру по Фіджі, Тонга, Австралії та Нової Зеландії.

Відзначається, що герцогиня вдруге одягла сережки 14 листопада 2018 року — на святкування 70-річчя принца Чарльза в Букінгемському палаці.