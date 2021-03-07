Меган Маркл раскритиковали за "кровавые" серьги от наследного принца Саудовской Аравии

Герцогиня Сассекская несколько раз появлялась в бриллиантовых серьгах, подаренных предполагаемым убийцей журналиста Джамаля Хашогги.

Герцогиня Сассекская подверглась критике за то, что носит бриллиантовые серьги, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который подозревается в убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Daily Mail.

С критикой в адрес Меган Маркл выступил адвокат Майкл Эйснер, возглавляющий правозащитную группу Dawn, основанную Хашогги за несколько месяцев до смерти. Эйснер заявил, что бриллиантовые серьги герцогини были "куплены на кровавые деньги" наследным принцем Саудовской Аравии.

"Эти серьги были куплены на кровавые деньги и подарены убийцей. Ей нечего их носить", – заявил Эйснер.

Серьги Chopard были подарены наследным принцем в качестве официального подарка Меган на ее свадьбу с принцем Гарри в 2018 году.

Герцогиня надела серьги в первую ночь ее визита с принцем Гарри на Фиджи 23 октября 2018 года. Это произошло через три недели после того, как Джамаль Хашогги был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Уже тогда многие СМИ и правозащитные группы связывали наследного принца с убийством.

Фото: Daily Mail

Адвокаты герцогини настаивают на том, что во время официального ужина Маркл не знала о возможной причастности наследного принца к убийству журналиста. Однако, авторитетные источники заявили, что герцогиня проигнорировала совет своих помощников не надевать серьги.

В то время пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила СМИ, что серьги были "одолжены", но не открыла информацию, кто их одолжил. The Mail on Sunday присала, что помощники дворца были разочарованы тем, что Маркл решила надеть серьги.

"Нигде в этикете не говорится, что она должна была их носить", – отмечают источники.

Предполагается, что бриллиантовые серьги были подарены наследным принцем в качестве свадебного подарка Меган во время его трехдневного государственного визита в Великобританию в марте 2018 года. Судебные циркуляры показывают, что принц обедал с королевой Елизаветой и принцем Эндрю в Букингемском дворце 7 марта 2018 года. Нет никаких данных о том, что Мохаммед бен Салман лично подарил серьги герцогине Сассекской.

Серьги были внесены в официальные реестр подарков, и Меган была проинформирована об этом в июле 2018 года. Затем серьги были выбраны как часть коллекции украшений для тура по Фиджи, Тонга, Австралии и Новой Зеландии.

Отмечается, что герцогиня во второй раз надела серьги 14 ноября 2018 года – на празднование 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце.