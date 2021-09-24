Меган Маркл выгуляла в Нью-Йорке украшения на $400 тыс: кадры роскоши

Больше всего вопросов у журналистов вызвало кольцо на правом мизинце герцогини Сассекской. Они предполагают, что для его изготовления могли использоваться камни с "грязной" историей.

Жена принца Гарри Меган Маркл в первый день прилета в Нью-Йорк надела на себя украшения на сумму свыше $400 тысяч, причем некоторые из них вызвали вопросы, пишет Daily Mail.

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На герцогине Сассекской были серьги Cartier с розовыми бриллиантами "бенгальский огонь" за $16,5 тыс и кольцо Birks за $4,5 тыс, а также обручальное кольцо стоимостью $371,5 тыс и часы Tank de Cartier за $24 тыс, ранее принадлежавшие принцессе Диане.

[ + – ] Стоимость украшений герцогини Сассекской оценивается в сотни тысяч долларов Фото: Коллаж Daily Mail

Но больше всего журналисты обратили внимание на кольцо Меган на ее правом мизинце. Они предположили, что украшение сделано из бриллиантов, полученных герцогиней от дарителя из Ближнего Востока.

СМИ не исключают, что камни – из того же комплекта, что и скандально известные серьги герцогини, в которых она появилась во время официального визита с мужем на Фиджи всего через три недели после того, как журналист Джамаль Хашогги был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В СМИ писали, что приказ о расправе над неугодным репортером дал якобы лично наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Он же и преподнес Маркл эти серьги в качестве подарка на ее свадьбу с принцем.

В свою очередь Гарри и Меган опровергли эти домыслы.

[ + – ] Журналистов заинтересовало кольцо на мизинце герцогини Сассекской Фото: Getty Images

В своем интервью журналу Time они пояснили, что кольцо на мизинце Маркл – от Shiffon и якобы стоит всего $525. Оно символизирует "расширение прав и возможностей женщин". Никакой связи с "кровавыми" бриллиантами украшение не имеет.

[ + – ] Кольцо на левой руке Меган стоит более $60 тыс долларов

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри проведут в Нью-Йорке ряд встреч, а в первый день они побывали на месте крушения башен-близнецов. По городу пара передвигается на трех "прожорливых" внедорожниках с двумя десятками охранников.