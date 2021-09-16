Меган Маркл появилась на обложке Time в драгоценностях принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Сассекские вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года

Меган Маркл и принц Гарри, который накануне отпраздновал свое 37-летие, вошли в список самых влиятельных людей мира 2021 года. Их парный снимок украсил обложку грядущего номера журнала Time. И Меган ради такого события надела все драгоценности принцессы Дианы, что ей достались. Об этом пишет Daily Mail.

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В сопроводительной статье, написанной другом принца Гарри, известным ресторатором Хосе Андресом, говорится: "В мире, где каждый высказывает мнение о людях, которых не знает, Гарри и Меган испытывают сострадание к незнакомцам. Они не просто говорят, они всегда готовы помочь".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на обложке Time Фото: Time [ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в журнале Time Фото: Time

Андрес также описывает эпизод из военной биографии принца Гарри, когда тот служил в Афганистане и прервал интервью, чтобы отразить атаку на базу НАТО. Друг принца тактично умолчал о скандалах, которые спровоцировали герцоги, дав интервью Опре Уинфри, и их напряженных отношениях с королевской семьей.

Впрочем, пару уже критиковали за их деятельность. Они недавно призывали помочь Афганистану, который теперь контролируют талибы, но никак не помогли сами. А на вручении телевизионных наград в Лондоне их и вовсе освистали.

Для обложки Time скандальная пара позирует в саду своего имения в Монтесито, штат Калифорния. Гарри одет в черное и прячется, как уже написали в Сети, за спиной Меган, одетой в белое.

Всего на герцогине Сассекской, которую неоднократно критиковали за расточительность, украшений на 384 тысяч долларов.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в журнале Time Фото: Time

Среди драгоценностей – часы Cartier за 23 тысячи долларов, которые принадлежали принцессе Диане, несколько золотых колец с бриллиантами и золотых браслетов, которые также принадлежали леди Ди.

Впрочем, есть и символичное украшение — кольцо на мизинец от Shiffon за 525 долларов, которое призвано продемонстрировать расширение прав и возможностей женщин. Такое же есть у Николь Кидман, Мишель Обамы и Серены Уильямс.

Стоит отметить и обручальное кольцо за 350 000 долларов, дизайн которого придумал сам принц Гарри вместе с ювелирами из Cleave and Company. На него пошел бриллиант из Ботсваны и два алмаза из коллекции принцессы Дианы.

Главный редактор журнала Time Эдвард Фельсенталь сказал, что в список 100 входят "выдающиеся лидеры со всего мира, работающие над построением лучшего будущего", которые "в год кризиса бросились в бой".

В список также вошли Бритни Спирс, суперзвезда кантри Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и российский оппозиционер Алексей Навальный. Олимпийская чемпионка Симона Байлс и генеральный директор Apple Тим Кук включены в раздел "Титаны", а обладательница премии "Оскар" Кейт Уинслет, рэпер LIL NAS X, актриса Скарлетт Йоханссон и актер Джейсон Судейкис вошли в список "артистов".

Обладательница "Грэмми" Билли Айлиш возглавила список "Пионеров". В разделе "Лидеры" представлены президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. А в число "Новаторов" входят миллиардеры Дженсен Хуан, Илон Маск, Уиллоу Смит и Джада Пинкетт-Смит.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Они переехали в США и уже заключили несколько крупных контрактов.