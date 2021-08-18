В ужасе, но не помогут: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали заявление по Афганистану

Герцоги Сассекские написали, что они "убиты горем" из-за ситуации в Афганистане, землетрясения на Гаити и грядущей волны коронавируса

На фоне событий в Афганистане, где власть захватили талибы, принц Гарри и Меган Маркл нарушили молчание, опубликовав сообщение. Журналисты уже назвали его "словесной мешаниной". Меган и Гарри заявили, что они "убиты горем" и "напуганы", но не сообщили, собираются ли помогать пострадавшим от событий, которые привели их в такой ужас. Об этом пишет Daily Mail.

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В одном сообщении герцоги Сассекские упомянули захват власти в Афганистане талибами, землетрясение на Гаити, которое унесло уже почти 2000 жизней и вероятный кризис из-за появления новых штаммов коронавируса.

"Как и многие из вас, мы внимательно следим за кризисами, происходящими в мире прямо сейчас, и мы убиты горем. Archewell стремится претворить наши ценности в жизнь, и мы надеемся сделать все, что в наших силах, предлагая поддержку военному сообществу и войскам, которые служили в Афганистане, а также афганскому народу, столкнувшемуся с насилием и террором. Для начала мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важную работу. Мы также настоятельно призываем тех, кто имеет глобальное влияние, быстро продвигать гуманитарный диалог, который, как ожидается, состоится этой осенью на многосторонних встречах, таких как Генеральная ассамблея ООН и саммит лидеров G20", — говорится в заявлении пары, но они и словом не обмолвились, собираются ли сами жертвовать деньги благотворительным организациям, или же помочь пострадавшим иным способом.

Подписчики герцогов Сассекских и журналисты уже заявили, что заявление Меган и Гарри – это просто попытка самопиара и саморекламы. И их якобы сочувственные слова звучат фальшиво.

"Я думаю, что заботливые комментарии Гарри и Меган о ситуации в Афганистане, катастрофе на Гаити и новых штаммах COVID-19, — это еще один пример того, как они пытаются создать своего рода альтернативную королевскую семью. Как и в большинстве их "сострадательных" постов, в них нет и упоминаний о том, что они сами будут делать и будут ли какие-либо пожертвования проходить через Archewell Foundation", — отметила Анжела Левин, биограф принца Гарри.

[ + – ] Принц Гарри во время службы в Афганистане Фото: The Royal Family

Особенно подписчиков возмутило подобное нечуткое сообщение от 36-летнего принца Гарри, который 10 лет провел в британской армии и который два раза был в Афганистане. Он был авиадиспетчером на передовой в провинции Гильменд и пилотом боевого вертолета Apache. В армии его прозвали "капитан Уэльс".