Нажахані, але не допоможуть: Меган Маркл і принц Гаррі опублікували заяву щодо Афганістану

Герцоги Сассекські написали, що вони "вбиті горем" через ситуацію в Афганістані, землетрус на Гаїті та прийдешню хвилю коронавірусу.

На тлі подій в Афганістані, де владу захопили таліби, принц Гаррі й Меган Маркл порушили мовчання, опублікувавши повідомлення. Журналісти вже назвали його "словесною мішаниною". Меган і Гаррі заявили, що вони "вбиті горем" і "налякані", але не повідомили, чи збираються допомагати постраждалим від подій, які їх так нажахали. Про це пише Daily Mail.

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В одному повідомленні герцоги Сассекському згадали захоплення влади в Афганістані талібами, землетрус на Гаїті, який забрав уже майже 2000 життів і ймовірну кризу через появу нових штамів коронавірусу.

"Як і багато хто з вас, ми уважно стежимо за кризами, що відбуваються в світі прямо зараз, і ми вбиті горем. Archewell прагне втілити наші цінності в життя, і ми сподіваємося зробити все, що в наших силах, пропонуючи підтримку військовому товариству й військам, які служили в Афганістані, а також афганському народу, який зіткнувся з насильством і терором. Для початку ми закликаємо вас приєднатися до нас і підтримати низку організацій, які виконують важливу роботу. Ми також настійно закликаємо тих, хто має глобальний вплив, швидко просувати гуманітарний діалог, який, як очікується, відбудеться цієї осені на багатосторонніх зустрічах, таких як Генеральна асамблея ООН і саміт лідерів G20", — йдеться в заяві пари, але вони q словом не обмовилися, чи збираються самі жертвувати гроші благодійним організаціям або ж допомогти постраждалим іншим способом.

Підписники герцогів Сассекських і журналісти вже заявили, що заява Меган і Гаррі — це просто спроба самопіару та самореклами. І їхні нібито співчутливі слова звучать фальшиво.

"Я думаю, що дбайливі коментарі Гаррі та Меган про ситуацію в Афганістані, катастрофи на Гаїті і нові штами COVID-19 — це ще один приклад того, як вони намагаються створити свого роду альтернативну королівську сім'ю. Як і в більшості їхніх "жалісливих" постів, у них немає й згадки про те, що вони самі будуть робити і чи будуть які-небудь пожертвування проходити через Archewell Foundation", — зазначила Анжела Левін, біограф принца Гаррі.

[ + – ] Принц Гаррі під час служби в Афганістані Фото: The Royal Family

Особливо підписників обурило подібне байдуже повідомлення від 36-річного принца Гаррі, який 10 років провів у британській армії та який два рази був в Афганістані. Він був авіадиспетчером на передовій у провінції Гільменд і пілотом бойового вертольота Apache. В армії його прозвали "капітан Уельс".