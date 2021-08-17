Більше 1400 загиблих: кількість жертв землетрусу на Гаїті продовжує рости

Близько шести тисяч осіб отримали травми, а доставці гуманітарної допомоги перешкоджають місцеві банди

14 серпня на Гаїті стався землетрус амплітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Воно відчувалося по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку та Кубу. Тисячі будинків зруйновані, а кількість загиблих уже становить 1419 осіб. Про це пише Fox News.

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Руйнівний землетрус стався в 150 кілометрах від столиці Порт-о-Пренс, і зараз країна, яка вже постраждала від пандемії коронавірусу, бандитизму та політичної невизначеності, яка настала після вбивства президента Жовенеля Мойзе 7 липня, не може самостійно впоратися з наслідками катаклізму.

[ + – ] Вулиці Порт-о-Пренса

Більш того, гуманітарним конвоям перешкоджають місцеві банди. У приморському районі Мартіссан місцевій владі довелося домовлятися з бандитами, щоб ті пропустили вантажі для постраждалих, повідомляє Управління ООН з координації гуманітарної діяльності. Агентство назвало південний півострів Гаїті "гарячою точкою" і повідомило про неодноразові напади на своїх співробітників.

Також ситуація з дня на день може посилитися через тропічний шторм Грейс, який днями повинен досягти Гаїті. А це загрожує проливними зливами, зсувами, затопленнями і, як наслідок, розвитком хвороб.

Зараз уцілілі обшукують руїни, щоб знайти їжу, або хоч щось, що можна продати. Деякі цілодобово чекають грошових переказів від родичів, які працюють за кордоном.

Лікарні переповнені, пацієнти чекають лікарів на сходах будівлі. Один з трьох лікарів, який зараз чергує в госпіталі Ле-Ке, розповів, що після землетрусу прийняв 250 пацієнтів. Зараз в лікарнях немає анальгетиків, знебулювального, перев'язувальних матеріалів, шприців і не вистачає ліжок.

[ + – ] Гаїті після землетрусу

"У нас нічого немає, але люди продовжують приходити", — розповів доктор Мішель. Масок теж немає, так що лікарі впевнені, що всі їхні пацієнти вже скоріше за все заразилися коронавірусом.

За офіційними даними, в результаті землетрусу було зруйновано понад 7000 будинків і майже 5000 пошкоджено, більше 30 000 сімей залишилися без даху над головою. Лікарні, школи, офіси та церкви також були зруйновані або сильно пошкоджені.

Прем'єр-міністр Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан для всієї країни і сказав, що перші конвої урядової допомоги почали перекидати допомогу в райони, де були зруйновані міста та перевантажено лікарні.

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор заявила, що тисячі гаїтян потребують чистої води, даху над головою та медичної допомоги.

"Минуло трохи більше десяти років, і Гаїті знову трясе", — сказала Фор, маючи на увазі землетрус 2010 року, яке зруйнувало столицю Гаїті та забрав життя десятків тисяч людей.